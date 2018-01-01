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Костюк: Я такой себе андердог, меня никто не знает

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Марта Костюк рассказала о количестве сломанных ракеток.
Марта Костюк
Марта Костюк
theukrainians.org

Юная украинская теннисистка Марта Костюк рассказала о своем статусе андердога, а также о количестве сломанных ракеток.

"Не знаю, сколько ракеток в жизни я сломала. Наверное, больше чем полсотни. Раньше я была очень злая. Если на тренировке ничего не удается, то мне начинает казаться, что я вообще не умею играть. И это еще хуже.

Сейчас я такой себе андердог. Меня еще никто не знает. И это мне помогает, потому что я не чувствую давления на себе", – отметила Костюк в комментарии ресурсу The Ukrainians.

Напомним, что Марта Костюк накануне вышла в полуфинал турнира в Шэньчжэне. За выход в финал Костюк поспорит с россиянкой Анной Калинской, занимающей 173-ю строчку в мировой классификации.

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Теги: теннис, Марта Костюк
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