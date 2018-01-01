Касаткина: Хочу быть похожей на Месси и Иньесту
Россиянка Дарья Касаткина сравнила себя с футболистами.
Российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала, на кого из футболистов хочет быть похожа.
По словам 20-летней спортсменки, она хотела бы быть похожей на Лионеля Месси и Андреса Иньесту.
"С кем из футболистов я могу себя сравнить? Сначала хотела сказать "Месси“. Но, если честно, больше хотела бы быть похожей на Иньесту. Или на обоих. Потому что я также хочу быть как Месси", - приводит слова Касаткиной официальный сайт тура.
Отметим, что Дарья Касаткина в четвертьфинале обыграла немку Анжелику Кербер.
Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Полная версия правил