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Касаткина: Хочу быть похожей на Месси и Иньесту

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Россиянка Дарья Касаткина сравнила себя с футболистами.
Дарья Касаткина
Дарья Касаткина
Getty Images

Российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала, на кого из футболистов хочет быть похожа.

По словам 20-летней спортсменки, она хотела бы быть похожей на Лионеля Месси и Андреса Иньесту.

"С кем из футболистов я могу себя сравнить? Сначала хотела сказать "Месси“. Но, если честно, больше хотела бы быть похожей на Иньесту. Или на обоих. Потому что я также хочу быть как Месси", - приводит слова Касаткиной официальный сайт тура.

Отметим, что Дарья Касаткина в четвертьфинале обыграла немку Анжелику Кербер.

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Теги: Дарья Касаткина, теннис, Индиан-Уэллс, Анжелика Кербер
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