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Молчанов вышел в парный финал турнира в Шэньчжэне

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Украинский теннисист Денис Молчанов и словак Игор Зеленай могут выиграть второй турнир подряд.
Денис Молчанов и Игор Зеленай
Денис Молчанов и Игор Зеленай
twitter.com/hungariantennis

Украинский теннисист Денис Молчанов и словак Игор Зеленай вышли в финал челленджера в китайском Шэньчжэне.

В полуфинальном поединке украино-словацкий дуэт обыграл представителей Китая Ди У и Ригел Те: 6:2, 3:6, 10:5. 

В финале турнира украинец и словак сыграют против австралийско-тайваньского дуэта Джунейд Рамиз / Хси Чэн-Пэн.

Напомним, на прошлой недели украинец вместе со словаком добыли трофей на соревнованиях в Чжухае.

Ранее сообщалось, что украинка Костюк обыграла вторую сеяную и вышла в полуфинал турнира в Шэньчжэне.

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Теги: Денис Молчанов, пары, челленджер, турнир, Шэньчжэнь, теннис
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