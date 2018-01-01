Молчанов вышел в парный финал турнира в Шэньчжэне
Украинский теннисист Денис Молчанов и словак Игор Зеленай могут выиграть второй турнир подряд.
Украинский теннисист Денис Молчанов и словак Игор Зеленай вышли в финал челленджера в китайском Шэньчжэне.
В полуфинальном поединке украино-словацкий дуэт обыграл представителей Китая Ди У и Ригел Те: 6:2, 3:6, 10:5.
В финале турнира украинец и словак сыграют против австралийско-тайваньского дуэта Джунейд Рамиз / Хси Чэн-Пэн.
Напомним, на прошлой недели украинец вместе со словаком добыли трофей на соревнованиях в Чжухае.
Ранее сообщалось, что украинка Костюк обыграла вторую сеяную и вышла в полуфинал турнира в Шэньчжэне.
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