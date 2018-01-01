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Костюк обыграла вторую сеяную и вышла в полуфинал турнира в Шэньчжэне

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Украинская теннисистка в тяжелом матче победила Луксику Кумхум.
Марта Костюк
Марта Костюк
twitter.com/KostyukFan

Украинская теннисистка Марта Костюк одержала еще одну волевую победу на турнире ITF с призовым фондом 60 тысяч долларов WU Xiaomin в Шэньчжэне, Китай.

В четвертьфинальном матче 15-летняя киевлянка обыграла вторую ракетку турнира Луксику Кумхум из Таиланда: 1-6, 7-6(4), 6-2.

После проигранного первого сета Марта уступала 2:5 и во втором, но сумела собраться и перевернуть ход матча.

За выход в финал Костюк поспорит с россиянкой Анной Калинской, занимающей 173-ю строчку в мировой классификации.

Вне зависимости от исхода этого матча Марта обойдет в рейтинге двух украинок – Ангелину Калинину и Даяну Ястремскую и станет пятой ракеткой страны, впервые в карьере войдя в число 160 сильнейших в мире.

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Теги: Марта Костюк, Шэньчжэнь, ITF, теннис
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