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Свитолина: Мне нужно много работать, чтобы выиграть турнир Большого шлема

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Элина Свитолина рассказала о том, что ей нужно для больших побед и какие ее самые запоминающиеся моменты.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
mrt.com

" Мне нужно очень много работать, чтобы добиться победы над турнире Большого шлема. Это займет время. Сейчас я в пятерке лучших игроков мира и я последовательно иду вверх. Последовательность – это то, что принесет мне больше уверенности, благодаря которой я смогу хорошо играть на Турнирах Большого шлема.

Я постараюсь не спешить с такими вещами, потому что на Большом Шлеме много давления и множество вещей, которые занимают голову. Это очень сложно, но я должна оставаться сосредоточенной.

Какой мой любимый момент в карьере? В прошлом году их было много - в Торонто и в Дубае, а затем в этом году также когда защитила титул в Дубае. Запоминающим моментом было вхождение в топ-10, попадание на рекордную третью позицию, много хороших воспоминаний про Олимпийские игр и победу над Сереной Уильямс. Много хороших моментов. Мы тренируемся каждый день для этого", - отметила Свитолина в интервью mrt.com.

Ранее сообщалось, что Свитолина прибыла на турнир в Майами.

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Теги: Элина Свитолина, теннис
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