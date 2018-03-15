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Свитолина прибыла на турнир в Майами

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Совсем скоро украинка начнет свои выступления на турнире серии Premier Mandatory.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
mrt.com

Четвертая ракетка мирового рейтинга Элина Свитолина отрапортовала о прибытии в Майами, где уже в ближайшее время украинка примет участие в престижном турнире категории Premier Mandatory.

Соответствующим фото теннисистка поделилась в социальной сети Instagram.

Напомним, турнир в Майами пройдет с 20 по 31 марта.

После соревнований в Индиан-Уэллсе позиция Элины Свитолиной в рейтинге WTA не изменится, потому она будет четвертой сеяной во время жеребьевки.

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Теги: теннис, WTA, Элина Свитолина, Майами
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