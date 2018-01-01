Джонсон чудом избежал поражения в битве со Стаховским на турнире в Ирвинге

Украинский теннисист упустил победу на старте турнира.

Американец Стив Джонсон, третья ракетка челленджера в Ирвинге (США), в драматичном поединке обыграл в первом круге украинца Сергея Стаховского – 5:7, 7:6 (9:7), 6:4.

В первом сете у Сергея поначалу вообще ничего не получалось, он уступал 0:3, а затем и 2:5. Однако ему удалось собраться и он выиграл пять геймов подряд (!), забрав сет.

Более того, во втором сете украинец уже вел 4:1, но теперь от него удача развернулась в противоположную сторону – Джонсон сумел догнать Стаховского на отметке 5:5. Кстати, по ходу дела произошел забавный эпизод, когда Джонсон умудрился промазать мимо открытого корта.

Перейдя на тай-брейк, Стаховский снова получил серьезное преимущество, повел 3:0, и хотя американец отчаянно сопротивлялся, соперники дошли до счета 6:5 в пользу украинца. Один мяч отделял Сергея от победы, но подача была у соперника, он ее взял, а вот ошибка Стаховского на своей стоила ему сета.

В третьем сете рубка не прекратилась. Несколько деморализованный Стаховский стал проигрывать – 1:3, но смог восстановить равновесие – 3:3. Дальше оба соперника стали отдавать свои подачи, но баланс держался до 4:4. Увы, затем украинец потерял собственную подачу под ноль, а затем Джонсон также под ноль выиграл собственную и все закончилось.

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