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Костюк пробилась в четвертьфинал турнира в Шэньчжэне

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Марта Костюк одержала непростую победу во втором раунде.
Марта Костюк
Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в третий круг соревнований в китайском Шэньчжэне.

В поединке второго раунда соревнований 15-летняя Костюк в трех сетах одолела 23-летнюю китаянку Сюнь Фанъин - 6:2, 1:6, 6:4.

В стартовом сете Костюк удалось трижды взять подачу соперницы, отдав лишь одну свою, но уже второй сет стал складываться явно не в пользу украинки – она отдала две подачи и стала проигрывать 0:3.

В этот момент матч был прерван почти на три часа из-за дождя, после чего китаянка вновь взяла подачу Костюк, повела 5:0 и довела сет до победы.

Решающий сет теннисистки начали с защиты своей подачи, но в четвертом гейме Сюнь сделала шестой брейк за матч и повела 3:1. Марта сравняла счет, однако китаянка вновь вышла вперед, но следующие три гейма остались за представительницей Украины.

Марта Костюк (Украина, SE) - Сюнь Фанъин (Китай, WC) 6:2, 1:6, 6:4

В следующем раунде турнира Костюк сыграет с 24-летней Луксикой Кумкхум из Таиланда, сеяной на турнире под вторым номером.

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Теги: Марта Костюк, теннис
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  14.03.2018, 12:21
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