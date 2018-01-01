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Свитолина проиграла Суарес-Наварро на турнире в Индиан-Уэллсе

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Украинская теннисистка не смогла выйти в четвертый круг престижных соревнований в США.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Первая ракетка Украины и четвертый номер мировой классификации Элина Свитолина досрочно завершила выступление на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) серии Premier Mandatory в американском Индиан-Уэллсе (призовой фонд 8,649 миллиона долларов).

В поединке третьего круга соревнований Свитолина за полтора часа со счетом 5:7, 3:6 уступила 27-му номеру рейтинга WTA испанке Карле Суарес-Наварро.

Отметим, что тенисистки встречались в шестой раз и харьковчанка потерпела третье поражение в очном противостоянии с пиренейкой.

Ранее сообщалось, что тренер Элины против ее выступления за сборную Украины.

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Теги: Элина Свитолина, Карла Суарес-Наварро, Индиан-Уэллс, WTA, теннис
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