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Украинка Завацкая выиграла свой четвертый титул в карьере

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Украинская теннисистка одержала победу в финале 15-тысячника в Амьене.
Катарина Завацкая
Катарина Завацкая
btu.org.ua

18-летняя украинка Катарина Завацкая выиграла турнир ITF во французском Амьене. В финале 15-тысячника она сошлась с представительницей Люксембурга Элеонорой Молинаро и победила со счетом 6:1, 6:2.

Матч продлился 1 час и 20 минут. За это время украинка, которая была посеяна под первым номером, не сделала ни одной подачи навылет, но допустила две "двойные", реализовав четыре брейк-пойнта. Молинаро также обошлась без эйсов, совершив 2 двойных ошибки.

Отметим, что на турнире в Амьене Завацкая прервала свою серию из четырех поражений кряду и, соответственно, добыла первую победу в 2018 году.

Трофей во Франции стал для украинки уже четвертым в карьере после 10-тысячников в Грузии и Египте и 25-тысячника в Италии. При этом, Завацкая впервые с января прошлого года сыграла на турнире с призовым фондом в размере 15 тысяч.

Напомним, Марта Костюк не сумела выиграть свой третий титул в карьере.

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Теги: Катарина Завацкая, титул, турнир, ITF, теннис
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