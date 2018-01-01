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Тренер Свитолиной против ее выступления за сборную Украины

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Элина Свитолина еще не знает, поможет ли Украине в матче с Канадой.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала, что может пропустить ближайший матч сборной Украины против Канады в Кубке Федерации из-за желания тренера лучшей подготовки теннисистки к грунтовым турнирам в Европе.

"Я все еще решаю, буду ли я играть в плей-офф Кубка Федерации против Канады. Мой тренер не хочет, чтобы я уезжала. Надеюсь, мне не придется ругаться с ним из-за этого, потому что я хочу играть за свою страну и для меня всегда было большим удовольствием представлять Украину на таком турнире, где всегда потрясающая атмосфера.

К сожалению, в этом году проблема в том, что матч с Канадой проходит во время грунтового сезона в Европе. У меня всегда были отличные результаты на грунте, и в этом году я хочу провести важную подготовку к этой части сезона и быть готовой на 100%.

Нам нужно будет обсудить это в любом случае, потому что для меня это очень важно, и, к сожалению, этот уикенд в Кубке Федерации может разрушить мою подготовку. Посмотрим, к счастью, у меня еще есть время, чтобы принять решение", - цитирует Свитолина btu.org.ua.

Матчевая встреча Канады и Украины пройдет на харде 21-22 апреля в Монреале. Точно сыграет за Украину Леся Цуренко.

Ранее сообщалось, что Свитолина добыла 300-ю победу в профессиональной карьере.

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Теги: Элина Свитолина, теннис, Кубок Федерации
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