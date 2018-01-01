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Костюк получила специальное предложение выступить в Шэньчжэне

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Марта Костюк продолжит свое выступление на китайских турнирах.
Марта Костюк
Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк на следующей неделе сыграет в основной сетке турнира ITF с призовым фондом 60 000 долларов в китайском Шэньчжэне.

Украинка не проходила по рейтингу в основу, лишь попадая в квалификацию, но благодаря тому, что дошла до финала турнира в Чжухае, то получила специальное приглашение, что предусмотрено теннисными правилами.

В первом раунде 15-летняя киевлянка встретится с одной из победительниц квалификационного турнира.

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Теги: Марта Костюк, турнир, WTA, теннис
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