Костюк получила специальное предложение выступить в Шэньчжэне

Марта Костюк продолжит свое выступление на китайских турнирах.

Украинская теннисистка Марта Костюк на следующей неделе сыграет в основной сетке турнира ITF с призовым фондом 60 000 долларов в китайском Шэньчжэне.

Украинка не проходила по рейтингу в основу, лишь попадая в квалификацию, но благодаря тому, что дошла до финала турнира в Чжухае, то получила специальное приглашение, что предусмотрено теннисными правилами.

В первом раунде 15-летняя киевлянка встретится с одной из победительниц квалификационного турнира.

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