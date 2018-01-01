Свитолина: Суарес-Наварро пытается доминировать в матче, но я буду готова

Элина Свитолина уже играла с Карлой Суарес-Наварро и знает, чего от нее ожидать.

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала игру своей соперницы во втором круге Индиа-Уэллс Моны Бартель и рассказала, чего ждет от Карлы Суарес-Наварро в следующем матче.

"Она (Мона Бартель - ред.) очень опасный игрок, это был не первый ее матч на турнире, поэтому она уже приспособилась к условиям. Мне просто нужно было показать свою игру и быстро реагировать на удары. Так я и сделала.

С Суарес-Наварро я играла в Брисбене в этом сезоне, поэтому знаю, чего от нее ожидать. Карла неплохо строит игру через форхэнд и старается доминировать в матче, ноя буду к этому готова", – сказала Свитолина на послематчевой пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что победа Свитолиной над Моной Бартель стала 300 в карьере украинки.

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