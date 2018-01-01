Свитолина добыла 300-ю победу в профессиональной карьере

На счету теннисистки 300 побед из 456 сыгранных матчей.

Победа Элины Свитолиной над Моной Бартель во втором круге Индиан-Уэллса стала 300-м триумфом в карьере украинки.

Всего теннисистка сыграла 456 матчей, а первая ее победа на турнире WTA состоялась в 2013 году. За это время Свитолина пять раз триумфовала над действующими первыми ракетками мира.

Следующей соперницей украинки в третьем круге турнира в Индиан-Уэллс станет Карла Суарес-Наварро из Испании.

Ранее сообщалось, что в этом сезоне Элина Свитолина успела выиграть турнир в Брисбене, защитить титул в Дубае и победить в выставочном турнире Tie Break Tens в Нью-Йорке.

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