Свитолина без проблем обыграла Бартель во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе

Украинская теннисистка Элина Свитолина в двух сетах обыграла немку Мону Бартель во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе – 6:4, 6:3.

В первом сете теннисистка обменялись брейками, после чего украинке удалось выиграть еще один гейм на подаче соперницы и удержать преимущество. Во втором сете Свитолина выполнила два брейка, не проиграв ни одного своего гейма

Для победы над своей соперницей Свитолиной хватило одного часа и 23 минут. В третьем раунде турнира украинка встретится с победительницей пары Карла Наварро – Се Шувэй.

Мона Бартель (Германия) – Элина Свитолина (Украина) 4:6, 3:6.

