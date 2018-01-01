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Свитолина без проблем обыграла Бартель во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе

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Элина Свитолина в двух сетах обыграла немку Мону Бартель.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина в двух сетах обыграла немку Мону Бартель во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе – 6:4, 6:3.

В первом сете теннисистка обменялись брейками, после чего украинке удалось выиграть еще один гейм на подаче соперницы и удержать преимущество. Во втором сете Свитолина выполнила два брейка, не проиграв ни одного своего гейма

Для победы над своей соперницей Свитолиной хватило одного часа и 23 минут. В третьем раунде турнира украинка встретится с победительницей пары Карла Наварро – Се Шувэй.

Мона Бартель (Германия) – Элина Свитолина (Украина) 4:6, 3:6.

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Теги: теннис, Элина Свитолина
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