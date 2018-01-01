Джокович: Сейчас мне просто хочется играть без боли

Новак Джокович вернется на корт после операции на локте.

Сербский теннисист Новак Джокович, который вернется на турнире в Индиан-Уэллсе после операции на локте рассказал о своих главных целях:

"Сейчас я хочу только вернуть уверенность в себе, поймать игровой ритм. За последние девять месяцев я провел всего четыре матча, так что сейчас мне просто хочется играть без боли.

С учетом моих предыдущих результатов – это один из моих любимых турниров. После Австралии мне сделали операцию, и прошло не очень много времени, но мне удалось восстановиться. Я надеюсь, что на момент начала турнира буду здоров и смогу использовать это как фундамент.

Конечно, сейчас у меня другие ожидания от турнира – не те, что были в прошлом году или два года назад. В этом году дело не только в рейтинге, но и в том, что я очень мало играл.

Цели немного другие. Но когда я выйду на корт – все серьезно. Я хочу показать максимум и выиграть", – приводит слова Джоковича официальный сайт ATP.

Напомним, что серб в первом поединке после травмы сыграет с японским теннисистом по имени Таро Даниэль. Поединок состоится в воскресенье, 11-го марта. Ориентировочное начало – в 20:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Рафаэль Надаль плакал два часа из-за травмы.

Смотрите также расписание и результаты матчей мужского турнира в Индиан-Уэллсе.

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