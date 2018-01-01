Марта Костюк сыграет в финале турнира в Чжухае

Украинка уверенно обыграла словачку Шмидтову на пути к финальному матчу турнира.

Украинская теннисистка Марта Костюк пробилась в свой второй финал турниров серии ITF Womens Circuit в этом сезоне.

В полуфинале киевлянка в двух сетах обыграла словачку Анну-Каролину Шмидлову 6:2, 6:4.

В середине первого сета украинская теннисистка сделала первый брейк в матче, затем защитила свою подачу и повела 4:1. Через два гейма Костюк всухую взяла гейм соперницы и вышла вперед по сетам.

Брейк на старте второго сета позволил словачке вести в счете, но в седьмом гейме она не смогла реализовать двойной брейк-поинт, в котором Марта только с седьмой попытки подала на гейм. Сравняв счет, киевлянка вновь не дала Шмидловой реализовать брейк-поинт, а в следующем гейме под ноль взяла подачу Анны-Каролины и вышла в финал.

Марта Костюк (Украина) - Анна-Каролина Шмидлова (Словакия, 8) 6:2, 6:4

Напомним, что это будет второй финал на профессиональных турнирах для Костюк в текущем сезоне. В начале февраля Марта стала победительницей соревнований в австралийском Берни.