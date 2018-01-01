Индиан-Уэллс (ATP): расписание и результаты матчей

Вашему вниманию расписание и результаты матчей мужского турнира в Индиан-Уэллсе.

BNP Paribas Open – профессиональный теннисный турнир, проводимый в марте в Индиан-Уэллсе (США) на хардовых кортах местного Indian Wells Tennis Garden. С 2009 года мужские соревнования относятся к серии ATP Masters 1000 с турнирной сеткой, рассчитанной на 96 участников в одиночном разряде.

Даты: 8 – 18 марта

Покрытие: хард

Призовой фонд: 8 909 960 долларов

Действующий чемпион: Роджер Федерер (Швейцария)

Лидеры посева: Роджер Федерер (1), Марин Чилич (2), Григор Димитров (3), Александр Зверев (4), Джон Изнер (5), Хуан Мартин Дель Потро (6), Кевин Андерсон (7), Джек Сок (8)

Украинцы на турнире: нет

Расписание и результаты матчей:

Первый круг

08.03 (21:00) Жюльен Беннето (Франция) – Жереми Шарди (Франция) –

08.03 (21:00) Орасио Себальос (Аргентина) – Юити Сугита (Япония) –

08.03 (21:00) Тейлор Фритц (США) – Райлли Опелка (США, WC) –

08.03 (22:30) Борна Чорич (Хорватия) – Дональд Янг (США) –

08.03 (22:30) Раду Албот (Молдавия) – Стефанос Циципас (Греция) –

08.03 (22:30) Иво Карлович (Хорватия) – Максимильян Мартерер (Германия, LD) –

09.03 (00:00) Фернандо Вердаско (Испания) – Гидо Пелья (Аргентина) –

09.03 (00:00) Лукаш Лацко (Словакия) – Душан Лайович (Сербия) –

09.03 (00:30) Стив Джонсон (США) – Даниил Медведев (Россия) –

09.03 (01:30) Мариуш Копил (Румыния) – Петер Полански (Канада, Q) –

09.03 (01:30) Денис Шаповалов (Канада) – Ричардас Беранкис (Литва, Q) –

09.03 (01:30) Бенуа Пэр (Франция) – Митчелл Крюгер (США, Q) –

09.03 (02:00) Райан Харрисон (США) – Федерико Дельбонис (Аргентина) –

09.03 (03:00) Николас Киккер (Аргентина) – Иржи Веселы (Чехия) –

09.03 (03:00) Джаред Доналдсон (США) – Эван Кинг (США, Q) –

09.03 (06:30) Карен Хачанов (Россия) – Евгений Донской (Россия) –

09.03 (22:00) Тим Смычек (США, Q) – Ласло Джере (Сербия) –

09.03 (22:00) Николоз Басилашвили (Грузия) – Теннис Сандгрен (США, WC) –

09.03 (22:00) Маркос Багдатис (Кипр, Q) – Йосихито Нисиока (Япония, SR) –

09.03 (22:00) Таро Дэниэл (Япония, Q) – Кэмерон Норри (Великобритания, Q) –

09.03 (22:00) Вашек Поспишил (Канада, Q) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, Q) –

09.03 (22:00) Фрэнсис Тиафо (США) – Эрнесто Эскобедо (США, WC) –

09.03 (22:00) Пьер-Юг Эрбер (Франция) – Жиль Симон (Франция) –

09.03 (22:00) Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Алекс де Минор (Австралия, WC) –

09.03 (22:00) Юки Бхамбри (Индия, Q) – Николя Маю (Франция, Q) –

09.03 (22:00) Виктор Троицки (Сербия) – Мартон Фучович (Венгрия) –

09.03 (22:00) Леонардо Майер (Аргентина) – Виктор Эстрелья-Бургос (Доминиканская Республика) –

09.03 (22:00) Денис Истомин (Узбекистан) – Петер Гоёвчик (Германия) –

09.03 (22:00) Томас Фаббьяно (Италия) – Брэдли Клан (США, WC) –

09.03 (22:00) Гаэль Монфис (Франция) – Мэттью Эбден (Австралия) –

09.03 (22:00) Михаил Южный (Россия) – Жоау Соуза (Португалия) –

09.03 (22:00) Михаил Кукушкин (Казахстан) – Миша Зверев (Германия) –