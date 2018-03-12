Индиан-Уэллс (ATP): Федерер уступил Дель Потро в финале турнира

Вашему вниманию расписание и результаты матчей мужского турнира в Индиан-Уэллсе.

BNP Paribas Open – профессиональный теннисный турнир, проводимый в марте в Индиан-Уэллсе (США) на хардовых кортах местного Indian Wells Tennis Garden. С 2009 года мужские соревнования относятся к серии ATP Masters 1000 с турнирной сеткой, рассчитанной на 96 участников в одиночном разряде.

Даты: 8 – 18 марта

Покрытие: хард

Призовой фонд: 8 909 960 долларов

Действующий чемпион: Роджер Федерер (Швейцария)

Лидеры посева: Роджер Федерер (1), Марин Чилич (2), Григор Димитров (3), Александр Зверев (4), Джон Изнер (5), Хуан Мартин дель Потро (6), Кевин Андерсон (7), Джек Сок (8)

Украинцы на турнире: нет

Расписание и результаты матчей:

Финал:

Роджер Федерер (Швейцария, 1) – Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 6) – 4:6, 7:6 (8), 6:7 (2)

Полуфиналы:

Роджер Федерер (Швейцария, 1) – Борна Чорич (Хорватия) – 5:7, 6:4, 6:4

Милош Раонич (Канада, 32) – Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 6) – 2:6, 3:6

Четвертьфиналы

Борна Чорич (Хорватия) – Кевин Андерсон (ЮАР, 7) – 2:6, 6:4, 7:6

Роджер Федерер (Швейцария, 1) – Чхун Хен (Южная Корея, 23) – 7:5, 6:1

Сэм Куэрри (США, 18) – Милош Раонич (Канада, 32) – 5:7, 6:2, 3:6

Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 6) – Филипп Кольшрайбер (Германия, 31) – 3:6, 6:3, 6:4

Четвертый круг

Чхун Хен (Южная Корея, 23) – Пабло Куэвас (Уругвай, 30) – 6:1, 6:3

Тейлор Фритц (США) – Борна Чорич (Хорватия) – 2:6, 6:7, 4:6

Пьер-Юг Эрбер (Франция) – Филипп Кольшрайбер (Германия, 31) – 4:6, 6:7 (7)

Пабло Карреньо-Буста (Испания, 11) – Кевин Андерсон (ЮАР, 7) – 6:4, 3:6, 6:7 (6)

Роджер Федерер (Швейцария, 1) – Жереми Шарди (Франция) – 7:5, 6:4

Фелисьяно Лопес (Испания, 28) – Сэм Куэрри (США, 18) – 3:6, 4:6

Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 6) – Леонардо Майер (Аргентина) – 3:6, 7:6 (2), 6:3

Маркос Багдатис (Кипр, Q) – Милош Раонич (Канада, 32) *неявка Багдатис

Третий круг

Адриан Маннарино (Франция, 20) – Жереми Шарди (Франция) – 5:7, 6:4, 1:6

Роджер Федерер (Швейцария, 1) – Филип Краинович (Сербия, 25) – 6:2, 6:1

Пабло Карреньо-Буста (Испания, 11) – Даниил Медведев (Россия) – 6:1, 7:5

Борна Чорич (Хорватия) – Роберто Баутиста-Агут (Испания, 13) – 6:1, 6:3

Николас Киккер (Аргентина) – Кевин Андерсон (ЮАР, 7) – 6:7 (1), 6:7 (3)

Фернандо Вердаско (Испания) – Тейлор Фритц (США) – 6:4, 2:6, 6:7 (1)

Пабло Куэвас (Уругвай, 30) – Доминик Тим (Австрия, 5) – 3:6, 6:4, 4:2 *отказ Тим

Гаэль Монфис (Франция) – Пьер-Юг Эрбер (Франция) – 2:6, 1:3

Леонардо Майер (Аргентина) – Таро Дэниэл (Япония, Q) – 6:4, 6:1

Филипп Кольшрайбер (Германия, 31) – Марин Чилич (Хорватия, 2) – 6:4, 6:4

Милош Раонич (Канада, 32) – Жоау Соуза (Португалия) – 7:5, 4:6, 6:2

Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 6) – Давид Феррер (Испания, 29) – 6:4, 7:6 (3)

Сэм Куэрри (США, 18) – Юки Бхамбри (Индия, Q) – 6:7 (4), 6:4, 6:4

Маркос Багдатис (Кипр, Q) – Дуди Села (Израиль, LL) – 7:6 (5), 6:4

Джек Сок (США, 8) – Фелисьяно Лопес (Испания, 28) – 6:7 (6), 6:4, 4:6

Второй круг

Стефанос Циципас (Греция) – Доминик Тим (Австрия, 5) – 2:6, 6:3, 3:6

Томаш Бердых (Чехия, 12) – Максимильян Мартерер (Германия, LD) – 6:1, 6:4

Жереми Шарди (Франция) – Фабио Фоньини (Италия, 16) – 4:6, 7:6 (2), 6:4

Евгений Донской (Россия) – Кевин Андерсон (ЮАР, 7) – 5:7, 4:6

Пабло Куэвас (Уругвай, 30) – Денис Шаповалов (Канада) – 7:6 (4), 6:3

Даниил Медведев (Россия) – Маттео Берреттини (Италия, LL) – 6:7 (6), 7:5, 6:4

Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, 26) – Николас Киккер (Аргентина) – 6:4, 2:6, 1:6

Тейлор Фритц (США) – Андрей Рублев (Россия, 27) – 6:4, 7:6 (4)

Джаред Доналдсон (США) – Роберто Баутиста-Агут (Испания, 13) – 4:6, 2:6

Григор Димитров (Болгария, 3) – Фернандо Вердаско (Испания) – 6:7 (4), 6:4, 3:6

Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 19) – Борна Чорич (Хорватия) – 0:6, 3:6

Душан Лайович (Сербия) – Чхун Хен (Южная Корея, 23) – 7:6 (9), 3:6, 3:6

Пабло Карреньо-Буста (Испания, 11) – Орасио Себальос (Аргентина) – 3:6, 6:3, 7:6 (3)

Адриан Маннарино (Франция, 20) – Петер Полански (Канада, Q) – 6:1, 6:4

Митчелл Крюгер (США, Q) – Филип Краинович (Сербия, 25) – 2:6, 2:6

Роджер Федерер (Швейцария, 1) – Федерико Дельбонис (Аргентина) – 6:3, 7:6 (6)

Сэм Куэрри (США, 18) – Миша Зверев (Германия) – 6:4, 7:5

Филипп Кольшрайбер (Германия, 31) – Тим Смычек (США, Q) – 1:6, 6:4, 6:4

Теннис Сандгрен (США) – Давид Феррер (Испания, 29) – 2:6, 6:7 (3)

Диего Шварцман (Аргентина, 14) – Маркос Багдатис (Кипр, Q) – 5:7, 4:6

Таро Дэниэл (Япония, Q) – Новак Джокович (Сербия, 10) – 7:6 (3), 4:6, 6:1

Милош Раонич (Канада, 32) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, Q) – 6:4, 6:4

Эрнесто Эскобедо (США, WC) – Фелисьяно Лопес (Испания, 28) – 4:6, 3:6

Пьер-Юг Эрбер (Франция) – Жиль Мюллер (Люксембург, 24) – 6:3, 7:5

Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 6) – Алекс де Минор (Австралия, WC) – 6:2, 6:1

Юки Бхамбри (Индия, Q) – Люка Пуи (Франция, 9) – 6:4, 6:4

Мартон Фучович (Венгрия) – Марин Чилич (Хорватия, 2) – 5:7, 3:6

Рубен Бемельманс (Бельгия) – Леонардо Майер (Аргентина) – 4:6, 1:6

Дуди Села (Израиль, LL) – Кайл Эдмунд (Великобритания, 21) – 6:4, 6:4

Джек Сок (США, 8) – Томас Фаббьяно (Италия) – 6:2, 7:5

Джон Иснер (США, 15) – Гаэль Монфис (Франция) – 7:6 (5), 6:7 (3), 5:7

Жоау Соуза (Португалия) – Александр Зверев (Германия, 4) – 7:5, 5:7, 6:4

Первый круг

Жюльен Беннето (Франция) – Жереми Шарди (Франция) – 4:6, 6:7 (9)

Орасио Себальос (Аргентина) – Юити Сугита (Япония) – 6:7 (5), 6:4, 7:6 (4)

Тейлор Фритц (США) – Райлли Опелка (США, WC) – 4:6, 7:6 (6), 6:4

Борна Чорич (Хорватия) – Дональд Янг (США) – 6:0, 6:2

Раду Албот (Молдавия) – Стефанос Циципас (Греция) – 6:7 (2), 2:6

Иво Карлович (Хорватия) – Максимильян Мартерер (Германия, LD) – 7:6 (13), 6:7 (4), 3:6

Фернандо Вердаско (Испания) – Гидо Пелья (Аргентина) – 6:2, 1:6, 6:2

Лукаш Лацко (Словакия) – Душан Лайович (Сербия) – 4:6, 4:6

Стив Джонсон (США) – Даниил Медведев (Россия) – 6:7(0), 4:6

Мариуш Копил (Румыния) – Петер Полански (Канада, Q) – 6:7 (3), 7:6 (5), 6:7 (12)

Денис Шаповалов (Канада) – Ричардас Беранкис (Литва, Q) – 6:3, 6:4

Бенуа Пэр (Франция) – Митчелл Крюгер (США, Q) – 4:6, 6:1, 4:6

Райан Харрисон (США) – Федерико Дельбонис (Аргентина) – 2:6, 6:4, 5:7

Николас Киккер (Аргентина) – Иржи Веселы (Чехия) – 7:5, 6:3

Джаред Доналдсон (США) – Эван Кинг (США, Q) – 6:1, 4:6, 6:4

Карен Хачанов (Россия) – Евгений Донской (Россия) – 3:6, 6:1, 6:7 (4)

Тим Смычек (США, Q) – Ласло Джере (Сербия) – 6:3, 6:2

Николоз Басилашвили (Грузия) – Теннис Сандгрен (США, WC) – 3:6, 1:2 *отказ Басилашвили

Маркос Багдатис (Кипр, Q) – Йосихито Нисиока (Япония, SR) – 7:5, 3:6, 7:5

Таро Дэниэл (Япония, Q) – Кэмерон Норри (Великобритания, Q) – 6:3, 1:6, 6:1

Вашек Поспишил (Канада, Q) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, Q) – 2:6, 6:7 (4)

Фрэнсис Тиафо (США) – Эрнесто Эскобедо (США, WC) – 5:7, 3:6

Пьер-Юг Эрбер (Франция) – Жиль Симон (Франция) – 6:7(3), 1:6

Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Алекс де Минор (Австралия, WC) – 6:3, 6:7 (3), 6:7 (5)

Юки Бхамбри (Индия, Q) – Николя Маю (Франция, Q) – 7:5, 6:3

Виктор Троицки (Сербия) – Мартон Фучович (Венгрия) – 6:7(3), 1:6

Леонардо Майер (Аргентина) – Виктор Эстрелья-Бургос (Доминиканская Республика) – 4:6, 6:4, 6:1

Дуди Села (Израиль, LL) – Петер Гоевчик (Германия) – 6:4, 6:4

Томас Фаббьяно (Италия) – Брэдли Клан (США, WC) – 6:4, 6:4

Гаэль Монфис (Франция) – Мэттью Эбден (Австралия) – 6:3, 6:3

Михаил Южный (Россия) – Жоау Соуза (Португалия) – 6:4, 4:6, 6:7 (4)

Михаил Кукушкин (Казахстан) – Миша Зверев (Германия) – 3:6, 6:4, 1:6