Свитолина и Цуренко представили свой календарь турниров на весну

Первая и вторая ракетки Украины опубликовали график выступлений на следующие несколько месяцев.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина и вторая ракетка Леся Цуренко опубликовали свой календарь турниров на весну до Роллан Гаррос.

После американской хардовой серии в Индиан-Уэллсе и Майами наши девушки продолжат борьбу за титулы на грунтовых кортах.

Цуренко планирует сыграть на турнирах WTA в Монтеррее (со 2 апреля), Риме, Мадриде и Рабате, а также на Кубке Федерации против Канады (21-22 апреля).

Свитолина после американских турниров планирует на месяц взять перерыв и дальше выступить в Штутгарте (с 23 апреля), Мадриде и Риме.

Ранее сообщалось, что Костюк вышла в четвертьфинал в Чжухае.

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