Свитолина и Цуренко представили свой календарь турниров на весну
Первая и вторая ракетки Украины опубликовали график выступлений на следующие несколько месяцев.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина и вторая ракетка Леся Цуренко опубликовали свой календарь турниров на весну до Роллан Гаррос.
После американской хардовой серии в Индиан-Уэллсе и Майами наши девушки продолжат борьбу за титулы на грунтовых кортах.
Цуренко планирует сыграть на турнирах WTA в Монтеррее (со 2 апреля), Риме, Мадриде и Рабате, а также на Кубке Федерации против Канады (21-22 апреля).
🇺🇦📅🎾#tsurenko #tennis #ukraine pic.twitter.com/QPF7hdJ2wA— Lesia Tsurenko (@LTsurenko) 7 марта 2018 г.
Свитолина после американских турниров планирует на месяц взять перерыв и дальше выступить в Штутгарте (с 23 апреля), Мадриде и Риме.
Ранее сообщалось, что Костюк вышла в четвертьфинал в Чжухае.
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