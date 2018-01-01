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Стаховский не сумел пройти квалификацию в Индиан-Уэллсе

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Сергей Стаховский не сыграет в основной сетке Мастерса.
Сергей Стаховский
Сергей Стаховский

Вторая ракетка Украины Сергей Стаховский, сеяный 14-м в квалификации Мастерса в Индиан-Уэллсе, проиграл в финальном раунде отбора.

Стаховский за час и 20 минут уступил британцу Кэмерону Норри, который в мировом рейтинге находится на 7 позиций выше украинца.

В начале матча Стаховский проиграл свою подачу, но дальше боролся на равных и сумел сделать брейк в восьмом гейме, сравняв счет 4:4. Но сразу после этого Норри сделал еще один брейк и "под ноль" подал на сет.

Второй сет вновь начался с проигранной подачи Стаховским, но в этот раз он уже не сумел сравнять счет, а наоборот, проиграл еще одну подачу. Итог – 6:4, 6:2 в пользу Норри.

Кэмерон Норри (10, Великобритания) – Сергей Стаховский (14, Украина) 6:4, 6:2

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Теги: Сергей Стаховский, теннис, Индиан-Уэллс
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