Вашему вниманию расписание и результаты матчей женского турнира в Индиан-Уэллсе.

BNP Paribas Open – профессиональный теннисный турнир, проводимый в марте в Индиан-Уэллсе (США) на хардовых кортах местного Indian Wells Tennis Garden. Женские соревнования относятся к серии WTA Premier Mandatory с турнирной сеткой, рассчитанной на 96 участниц в одиночном разряде.

Даты: 7 – 18 марта

Покрытие: хард

Призовой фонд: 8 648 508 долларов

Действующая чемпионка: Елена Веснина (Россия)

Лидеры посева: Симона Халеп (1), Каролин Возняцки (2), Гарбинье Мугуруса (3), Элина Свитолина (4), Каролина Плишкова (5), Елена Остапенко (6), Каролин Гарсия (7), Винус Уильямс (8)

Украинки на турнире: Элина Свитолина, Леся Цуренко

Расписание и результаты матчей:

Второй круг

09.03 (21:00) Петра Квитова (Чехия, 9) – Юлия Путинцева (Казахстан) –

09.03 (21:00) Элисе Мертенс (Бельгия, 22) – Ван Цян (Китай) –

09.03 (21:00) Йоханна Конта (Великобритания, 11) – Маркета Вондроушова (Чехия) –

09.03 (21:00) Саманта Стосур (Австралия) – Кристина Младенович (Франция, 14) –

09.03 (21:00) Арина Соболенко (Беларусь) – Светлана Кузнецова (Россия, 19) –

09.03 (22:30) Наоми Осака (Япония) – Агнешка Радваньска (Польша, 31) –

09.03 (22:30) Барбора Стрыцова (Чехия, 25) – Петра Мартич (Хорватия) –

09.03 (22:30) Коко Вандевей (США, 17) – Кайя Канепи (Эстония) –

10.03 (00:00) Симона Халеп (Румыния, 1) – Кристина Плишкова (Чехия) –

10.03 (00:00) Белинда Бенчич (Швейцария) – Елена Остапенко (Латвия, 6) –

10.03 (00:00) Чжан Шуай (Китай, 32) – Софья Кенин (США, Q) –

10.03 (00:00) Мария Саккари (Греция) – Эшли Барти (Австралия, 16) –

10.03 (01:30) Кэролайн Доулхайд (США, WC) – Доминика Цибулкова (Словакия, 30) –

10.03 (01:30) Аманда Анисимова (США, WC) – Анастасия Павлюченкова (Россия, 23) –

10.03 (01:30) Ирина Бегу (Румыния) – Каролина Плишкова (Чехия, 5) –

10.03 (05:00) Гарбинье Мугуруса (Испания, 3) – Сачия Викери (США, Q) –

10.03 (22:00) Карла Суарес-Наварро (Испания, 27) – Се Шувэй (Китайский Тайбэй, Q) –

10.03 (22:00) Катержина Синякова (Чехия) – Дарья Касаткина (Россия, 20) –

10.03 (22:00) Каролин Гарсия (Франция, 7) – Дженнифер Брэйди (США) –

10.03 (22:00) Наталья Вихлянцева (Россия) – Юлия Гёргес (Германия, 12) –

10.03 (22:00) Лара Арруабаррена (Испания, Q) – Каролина Возняцки (Дания, 2) –

10.03 (22:00) Елена Веснина (Россия, 24) – Катрин Беллис (США) –

10.03 (22:00) Софья Жук (Россия, WC) – Магдалена Рыбарикова (Словакия, 18) –

10.03 (22:00) Анетт Контавейт (Эстония, 28) – Александра Саснович (Беларусь) –

10.03 (22:00) Екатерина Макарова (Россия) – Анжелика Кербер (Германия, 10) –

10.03 (22:00) Серена Уильямс (США) – Кики Бертенс (Нидерланды, 29) –

10.03 (22:00) Винус Уильямс (США, 8) – Сорана Кырстя (Румыния) –

10.03 (22:00) Слоан Стивенс (США, 13) – Виктория Азаренко (Беларусь, WC) –

10.03 (22:00) Мона Бартель (Германия) – Элина Свитолина (Украина, 4) –

10.03 (22:00) Анастасия Севастова (Латвия, 21) – Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) –

10.03 (22:00) Янина Викмайер (Бельгия, Q) – Дарья Гаврилова (Австралия, 26) –

10.03 (22:00) Мэдисон Кис (США, 15) – Даниэль Коллинз (США, WC) –

Первый круг