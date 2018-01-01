Индиан-Уэллс (WTA): Осака сыграет с Шараповой, Азаренка – с Уотсон
BNP Paribas Open – ппрофессиональный теннисный турнир, проводимый в марте в Индиан-Уэллсе (США) на хардовых кортах местного Indian Wells Tennis Garden. Женские соревнования относится к серии WTA Premier Mandatory с турнирной сеткой, рассчитанной на 96 участниц в одиночном разряде.
Даты: 7 – 18 марта
Покрытие: хард
Призовой фонд: 8 648 508 долларов
Действующая чемпионка: Елена Веснина (Россия)
Лидеры посева: Симона Халеп (1), Каролин Возняцки (2), Гарбинье Мугуруса (3), Элина Свитолина (4), Каролина Плишкова (5), Елена Остапенко (6), Каролин Гарсия (7), Винус Уильямс (8)
Украинки на турнире: Элина Свитолина, Леся Цуренко
Расписание и результаты матчей:
Первый круг
07.03 (21:00) Шелби Роджерс (США) – Кэролайн Доулхайд (США, WC) –
07.03 (21:00) Аманда Анисимова (США, WC) – Полин Пармантье (Франция, LD) –
07.03 (21:00) Юлия Путинцева (Казахстан) – Элисон Ван Эйтванк (Бельгия) –
07.03 (22:30) Саманта Стосур (Австралия) – Лорен Дэвис (США) –
07.03 (22:30) Белинда Бенчич (Швейцария) – Тимя Бабош (Венгрия) –
07.03 (22:30) Ван Цян (Китай) – Тимя Бачински (Швейцария) –
08.03 (00:00) Эжени Бушар (Канада, WC) – Сачия Викери (США, Q) –
08.03 (00:00) Александра Крунич (Сербия) – Ирина Бегу (Румыния) –
08.03 (00:00) Дуань Инъин (Китай, Q) – Кристина Плишкова (Чехия) –
08.03 (00:30) Донна Векич (Хорватия) – Мария Саккари (Греция) –
08.03 (01:30) Петра Мартич (Хорватия) – Татьяна Мария (Германия) –
08.03 (01:30) Куруми Нара (Япония, Q) – Кайя Канепи (Эстония) –
08.03 (01:30) Арина Соболенко (Беларусь) – Варвара Лепченко (США) –
08.03 (01:30) Софья Кенин (США, Q) – Клэр Лю (США, WC) –
08.03 (02:00) Маркета Вондроушова (Чехия) – Мэдисон Бренгл (США, Q) –
08.03 (03:00) Наоми Осака (Япония) – Мария Шарапова (Россия) –
08.03 (22:00) Моника Никулеску (Румыния, Q) – Сорана Кырстя (Румыния) –
08.03 (22:00) Виктория Азаренка (Беларусь, WC) – Хитер Уотсон (Великобритания) –
08.03 (22:00) Вероника Сепеде-Ройг (Парагвай) – Мона Бартель (Германия) –
08.03 (22:00) Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) – Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) –
08.03 (22:00) Александра Саснович (Беларусь) – Магда Линетт (Польша) –
08.03 (22:00) Янина Викмайер (Бельгия, Q) – Кейла Дей (США, WC) –
08.03 (22:00) Даниэль Коллинз (США, WC) – Тэйлор Таунсенд (США, Q) –
08.03 (22:00) Екатерина Макарова (Россия) – Кирстен Флипкенс (Бельгия) –
08.03 (22:00) Карина Виттёфт (Германия) – Се Шувэй (Китайский Тайбэй, Q) –
08.03 (22:00) Серена Уильямс (США) – Зарина Дияс (Казахстан) –
08.03 (22:00) Кристина Макхэйл (США) – Катержина Синякова (Чехия) –
08.03 (22:00) Дженнифер Брэйди (США) – Михаэла Бузэрнеску (Румыния) –
08.03 (22:00) Вера Звонарёва (Россия, Q) – Наталья Вихлянцева (Россия) –
08.03 (22:00) Лара Арруабаррена (Испания, Q) – Леся Цуренко (Украина) –
08.03 (22:00) Сара Соррибес-Тормо (Испания, Q) – Катрин Беллис (США) –
08.03 (22:00) Софья Жук (Россия, WC) – Ализе Корне (Франция) –
Полная версия правил