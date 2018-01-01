Индиан-Уэллс (WTA): Осака сыграет с Шараповой, Азаренка – с Уотсон

Вашему вниманию расписание и результаты матчей турнира в Индиан-Уэллсе.

BNP Paribas Open – ппрофессиональный теннисный турнир, проводимый в марте в Индиан-Уэллсе (США) на хардовых кортах местного Indian Wells Tennis Garden. Женские соревнования относится к серии WTA Premier Mandatory с турнирной сеткой, рассчитанной на 96 участниц в одиночном разряде.

Даты: 7 – 18 марта

Покрытие: хард

Призовой фонд: 8 648 508 долларов

Действующая чемпионка: Елена Веснина (Россия)

Лидеры посева: Симона Халеп (1), Каролин Возняцки (2), Гарбинье Мугуруса (3), Элина Свитолина (4), Каролина Плишкова (5), Елена Остапенко (6), Каролин Гарсия (7), Винус Уильямс (8)

Украинки на турнире: Элина Свитолина, Леся Цуренко

Расписание и результаты матчей:

Первый круг