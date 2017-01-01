Индиан-Уэллс (WTA): Осака обыграла Касаткину в финале турнира
BNP Paribas Open – профессиональный теннисный турнир, проводимый в марте в Индиан-Уэллсе (США) на хардовых кортах местного Indian Wells Tennis Garden. Женские соревнования относятся к серии WTA Premier Mandatory с турнирной сеткой, рассчитанной на 96 участниц в одиночном разряде.
Даты: 7 – 18 марта
Покрытие: хард
Призовой фонд: 8 648 508 долларов
Действующая чемпионка: Елена Веснина (Россия)
Лидеры посева: Симона Халеп (1), Каролин Возняцки (2), Гарбинье Мугуруса (3), Элина Свитолина (4), Каролина Плишкова (5), Елена Остапенко (6), Каролин Гарсия (7), Винус Уильямс (8)
Украинки на турнире: Элина Свитолина, Леся Цуренко
Расписание и результаты матчей:
Финал
18.03 (20:00) Дарья Касаткина (Россия, 20) – Наоми Осака (Япония) – 3:6, 2:6
Полуфиналы
Винус Уильямс (США, 8) – Дарья Касаткина (Россия, 20) – 6:4, 4:6, 5:7
Симона Халеп (Румыния, 1) – Наоми Осака (Япония) – 3:6, 0:6
Четвертьфиналы
Симона Халеп (Румыния, 1) – Петра Мартич (Хорватия) – 6:4, 6:7 (5), 6:3
Наоми Осака (Япония) – Каролина Плишкова (Чехия, 5) – 6:2, 6:3
Дарья Касаткина (Россия, 20) – Анжелика Кербер (Германия, 10) – 6:0, 6:2
Винус Уильямс (США, 8) – Карла Суарес-Наварро (Испания, 27) – 6:3, 6:2
Четвертый круг
Маркета Вондроушова (Чехия) – Петра Мартич (Хорватия) – 3:6, 6:7
Симона Халеп (Румыния, 1) – Ван Цян (Китай) – 7:5, 6:1
Аманда Анисимова (США, WC) – Каролина Плишкова (Чехия, 5) – 1:6, 6:7
Наоми Осака (Япония) – Мария Саккари (Греция) – 6:1, 5:7, 6:1
Винус Уильямс (США, 8) – Анастасия Севастова (Латвия, 21) – 7:6 (6), 6:4
Даниэль Коллинз (США, WC) – Карла Суарес-Наварро (Испания, 27) – 2:6, 4:6
Дарья Касаткина (Россия, 20) – Каролина Возняцки (Дания, 2) – 6:4, 7:5
Каролин Гарсия (Франция, 7) – Анжелика Кербер (Германия, 10) – 1:6, 1:6
Третий круг
Петра Квитова (Чехия, 9) – Аманда Анисимова (США, WC) – 2:6, 4:6
Маркета Вондроушова (Чехия) – Арина Соболенко (Беларусь) – 6:2, 6:2
Петра Мартич (Хорватия) – Елена Остапенко (Латвия, 6) – 6:3, 6:3
Чжан Шуай (Китай, 32) – Каролина Плишкова (Чехия, 5) – 5:7, 7:5, 3:6
Симона Халеп (Румыния, 1) – Кэролайн Доулхайд (США, WC) – 1:6, 7:6 (3),6:2
Ван Цян (Китай) – Кристина Младенович (Франция, 14) – 6:1, 6:2
Коко Вандевей (США, 17) – Мария Саккари (Греция) – 2:6, 4:6
Сачия Викери (США, Q) – Наоми Осака (Япония) – 3:6, 3:6
Каролин Гарсия (Франция, 7) – Дарья Гаврилова (Австралия, 26) – 7:5, 6:4
Александра Саснович (Беларусь) – Каролина Возняцки (Дания, 2) – 4:6, 6:2, 3:6
Елена Веснина (Россия, 24) – Анжелика Кербер (Германия, 10) – 5:7, 2:6
Даниэль Коллинз (США, WC) – Софья Жук (Россия, WC) – 6:4, 6:4
Слоан Стивенс (США, 13) – Дарья Касаткина (Россия, 20) – 4:6, 3:6
Анастасия Севастова (Латвия, 21) – Юлия Гергес (Германия, 12) – 6:3, 6:3
Карла Суарес-Наварро (Испания, 27) – Элина Свитолина (Украина, 4) – 7:5, 6:3
Винус Уильямс (США, 8) – Серена Уильямс (США) – 6:3, 6:4
Второй круг
Петра Квитова (Чехия, 9) – Юлия Путинцева (Казахстан) – 6:7 (4), 7:6 (3), 6:4
Элисе Мертенс (Бельгия, 22) – Ван Цян (Китай) – 6:4, 3:6, 3:6
Йоханна Конта (Великобритания, 11) – Маркета Вондроушова (Чехия) – 6:7 (5), 4:6
Саманта Стосур (Австралия) – Кристина Младенович (Франция, 14) – 5:7, 5:7
Арина Соболенко (Беларусь) – Светлана Кузнецова (Россия, 19) – 6:4, 6:3
Наоми Осака (Япония) – Агнешка Радваньска (Польша, 31) – 6:3, 6:2
Барбора Стрыцова (Чехия, 25) – Петра Мартич (Хорватия) – 5:7, 4:6
Коко Вандевей (США, 17) – Кайя Канепи (Эстония) – 6:0, 7:6 (6)
Симона Халеп (Румыния, 1) – Кристина Плишкова (Чехия) – 6:4, 6:4
Белинда Бенчич (Швейцария) – Елена Остапенко (Латвия, 6) – 4:6, 6:3, 1:6
Чжан Шуай (Китай, 32) – Софья Кенин (США, Q) – 6:2, 6:3
Мария Саккари (Греция) – Эшли Барти (Австралия, 16) – 6:4, 6:2
Кэролайн Доулхайд (США, WC) – Доминика Цибулкова (Словакия, 30) – 5:7, 6:3, 6:4
Аманда Анисимова (США, WC) – Анастасия Павлюченкова (Россия, 23) – 6:4, 6:1
Ирина Бегу (Румыния) – Каролина Плишкова (Чехия, 5) – 6:7 (4), 1:6
Гарбинье Мугуруса (Испания, 3) – Сачия Викери (США, Q) – 6:2, 5:7, 1:6
Мона Бартель (Германия) – Элина Свитолина (Украина, 4) – 4:5, 3:6
Анетт Контавейт (Эстония, 28) – Александра Саснович (Беларусь) – 2:6, 4:6
Мэдисон Кис (США, 15) – Даниэль Коллинз (США, WC) – 3:6, 6:7
Карла Суарес-Наварро (Испания, 27) – Се Шувэй (Китайский Тайбэй, Q) – 6:4, 2:6, 6:3
Софья Жук (Россия, WC) – Магдалена Рыбарикова (Словакия, 18) – 6:3, 2:6, 7:5
Катержина Синякова (Чехия) – Дарья Касаткина (Россия, 20) – 2:6, 2:5 *отказ Синякова
Наталья Вихлянцева (Россия) – Юлия Гёргес (Германия, 12) – 4:6, 1:6
Винус Уильямс (США, 8) – Сорана Кырстя (Румыния) – 6:3, 6:4
Анастасия Севастова (Латвия, 21) – Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) – 6:2, 2:6, 6:1
Янина Викмайер (Бельгия, Q) – Дарья Гаврилова (Австралия, 26) – 6:7 (3), 2:6
Серена Уильямс (США) – Кики Бертенс (Нидерланды, 29) – 7:6 (5), 7:5
Елена Веснина (Россия, 24) – Катрин Беллис (США) – 2:6, 6:1, 6:1
Каролин Гарсия (Франция, 7) – Дженнифер Брэйди (США) – 6:4, 6:4
Лара Арруабаррена (Испания, Q) – Каролина Возняцки (Дания, 2) – 4:6, 1:6
Екатерина Макарова (Россия) – Анжелика Кербер (Германия, 10) – 6:3, 4:6, 2:6
Слоан Стивенс (США, 13) – Виктория Азаренко (Беларусь, WC) – 6:1, 7:5
Первый круг
Шелби Роджерс (США) – Кэролайн Доулхайд (США, WC) – 6:3, 6:7 (6), 3:6
Аманда Анисимова (США, WC) – Полин Пармантье (Франция, LD) – 6:2, 6:2
Юлия Путинцева (Казахстан) – Элисон Ван Эйтванк (Бельгия) – 6:0, 2:6, 6:2
Саманта Стосур (Австралия) – Лорен Дэвис (США) – 3:6, 6:3, 6:3
Белинда Бенчич (Швейцария) – Тимя Бабош (Венгрия) – 1:6, 6:1, 7:6 (4)
Ван Цян (Китай) – Тимя Бачински (Швейцария) – 6:0, 4:6, 6:2
Эжени Бушар (Канада, WC) – Сачия Викери (США, Q) – 3:6, 4:6
Александра Крунич (Сербия) – Ирина Бегу (Румыния) – 6:3, 4:6, 1:6
Дуань Инъин (Китай, Q) – Кристина Плишкова (Чехия) – 4:6, 6:7 (5)
Донна Векич (Хорватия) – Мария Саккари (Греция) – 4:6, 2:6
Петра Мартич (Хорватия) – Татьяна Мария (Германия) – 6:3, 6:1
Куруми Нара (Япония, Q) – Кайя Канепи (Эстония) – 6:1, 4:6, 4:6
Арина Соболенко (Беларусь) – Варвара Лепченко (США) – 7:5, 6:1
Софья Кенин (США, Q) – Клэр Лю (США, WC) – 6:2, 6:0
Маркета Вондроушова (Чехия) – Мэдисон Бренгл (США, Q) – 6:2, 6:2
Наоми Осака (Япония) – Мария Шарапова (Россия) – 6:4, 6:4
Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) – Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) – 63, 7:6 (3)
Янина Викмайер (Бельгия, Q) – Кейла Дей (США, WC) – 6:3, 6:2
Даниэль Коллинз (США, WC) – Тэйлор Таунсенд (США, Q) – 2:6, 6:4, 6:3
Моника Никулеску (Румыния, Q) – Сорана Кырстя (Румыния) – 2:6, 3:6
Александра Саснович (Беларусь) – Магда Линетт (Польша) – 5:7, 7:6 (2), 7:6 (4)
Екатерина Макарова (Россия) – Кирстен Флипкенс (Бельгия) – 6:2, 6:4
Вера Звонарева (Россия, Q) – Наталья Вихлянцева (Россия) – 3:6, 2:6
Вероника Сепеде-Ройг (Парагвай) – Мона Бартель (Германия) – 2:6, 1:6
Сара Соррибес-Тормо (Испания, Q) – Катрин Беллис (США) – 0:6, 3:6
Кристина Макхэйл (США) – Катержина Синякова (Чехия) – 6:3, 2:6, 6:7 (6)
Софья Жук (Россия, WC) – Ализе Корне (Франция) – 7:5, 6:4
Карина Виттхефт (Германия) – Се Шувэй (Китайский Тайбэй, Q) – 4:5 *отказ Виттхефт
Дженнифер Брэйди (США) – Михаэла Бузэрнеску (Румыния) – 3:6, 6:4, 6:2
Лара Арруабаррена (Испания, Q) – Леся Цуренко (Украина) – 3:6, 6:3, 6:4
Серена Уильямс (США) – Зарина Дияс (Казахстан) – 7:5, 6:3
Виктория Азаренко (Беларусь, WC) – Хитер Уотсон (Великобритания) – 6:4, 6:2
Полная версия правил