Вашему вниманию расписание и результаты матчей женского турнира в Индиан-Уэллсе.

BNP Paribas Open – профессиональный теннисный турнир, проводимый в марте в Индиан-Уэллсе (США) на хардовых кортах местного Indian Wells Tennis Garden. Женские соревнования относятся к серии WTA Premier Mandatory с турнирной сеткой, рассчитанной на 96 участниц в одиночном разряде.

Даты: 7 – 18 марта

Покрытие: хард

Призовой фонд: 8 648 508 долларов

Действующая чемпионка: Елена Веснина (Россия)

Лидеры посева: Симона Халеп (1), Каролин Возняцки (2), Гарбинье Мугуруса (3), Элина Свитолина (4), Каролина Плишкова (5), Елена Остапенко (6), Каролин Гарсия (7), Винус Уильямс (8)

Украинки на турнире: Элина Свитолина, Леся Цуренко

Расписание и результаты матчей:

Финал

18.03 (20:00) Дарья Касаткина (Россия, 20) – Наоми Осака (Япония) –

Полуфиналы

Винус Уильямс (США, 8) – Дарья Касаткина (Россия, 20) – 6:4, 4:6, 5:7

Симона Халеп (Румыния, 1) – Наоми Осака (Япония) – 3:6, 0:6

Четвертьфиналы

Симона Халеп (Румыния, 1) – Петра Мартич (Хорватия) – 6:4, 6:7 (5), 6:3

Наоми Осака (Япония) – Каролина Плишкова (Чехия, 5) – 6:2, 6:3

Дарья Касаткина (Россия, 20) – Анжелика Кербер (Германия, 10) – 6:0, 6:2

Винус Уильямс (США, 8) – Карла Суарес-Наварро (Испания, 27) – 6:3, 6:2

Четвертый круг

Маркета Вондроушова (Чехия) – Петра Мартич (Хорватия) – 3:6, 6:7

Симона Халеп (Румыния, 1) – Ван Цян (Китай) – 7:5, 6:1

Аманда Анисимова (США, WC) – Каролина Плишкова (Чехия, 5) – 1:6, 6:7

Наоми Осака (Япония) – Мария Саккари (Греция) – 6:1, 5:7, 6:1

Винус Уильямс (США, 8) – Анастасия Севастова (Латвия, 21) – 7:6 (6), 6:4

Даниэль Коллинз (США, WC) – Карла Суарес-Наварро (Испания, 27) – 2:6, 4:6

Дарья Касаткина (Россия, 20) – Каролина Возняцки (Дания, 2) – 6:4, 7:5

Каролин Гарсия (Франция, 7) – Анжелика Кербер (Германия, 10) – 1:6, 1:6

Третий круг

Петра Квитова (Чехия, 9) – Аманда Анисимова (США, WC) – 2:6, 4:6

Маркета Вондроушова (Чехия) – Арина Соболенко (Беларусь) – 6:2, 6:2

Петра Мартич (Хорватия) – Елена Остапенко (Латвия, 6) – 6:3, 6:3

Чжан Шуай (Китай, 32) – Каролина Плишкова (Чехия, 5) – 5:7, 7:5, 3:6

Симона Халеп (Румыния, 1) – Кэролайн Доулхайд (США, WC) – 1:6, 7:6 (3),6:2

Ван Цян (Китай) – Кристина Младенович (Франция, 14) – 6:1, 6:2

Коко Вандевей (США, 17) – Мария Саккари (Греция) – 2:6, 4:6

Сачия Викери (США, Q) – Наоми Осака (Япония) – 3:6, 3:6

Каролин Гарсия (Франция, 7) – Дарья Гаврилова (Австралия, 26) – 7:5, 6:4

Александра Саснович (Беларусь) – Каролина Возняцки (Дания, 2) – 4:6, 6:2, 3:6

Елена Веснина (Россия, 24) – Анжелика Кербер (Германия, 10) – 5:7, 2:6

Даниэль Коллинз (США, WC) – Софья Жук (Россия, WC) – 6:4, 6:4

Слоан Стивенс (США, 13) – Дарья Касаткина (Россия, 20) – 4:6, 3:6

Анастасия Севастова (Латвия, 21) – Юлия Гергес (Германия, 12) – 6:3, 6:3

Карла Суарес-Наварро (Испания, 27) – Элина Свитолина (Украина, 4) – 7:5, 6:3

Винус Уильямс (США, 8) – Серена Уильямс (США) – 6:3, 6:4

Второй круг

Петра Квитова (Чехия, 9) – Юлия Путинцева (Казахстан) – 6:7 (4), 7:6 (3), 6:4

Элисе Мертенс (Бельгия, 22) – Ван Цян (Китай) – 6:4, 3:6, 3:6

Йоханна Конта (Великобритания, 11) – Маркета Вондроушова (Чехия) – 6:7 (5), 4:6

Саманта Стосур (Австралия) – Кристина Младенович (Франция, 14) – 5:7, 5:7

Арина Соболенко (Беларусь) – Светлана Кузнецова (Россия, 19) – 6:4, 6:3

Наоми Осака (Япония) – Агнешка Радваньска (Польша, 31) – 6:3, 6:2

Барбора Стрыцова (Чехия, 25) – Петра Мартич (Хорватия) – 5:7, 4:6

Коко Вандевей (США, 17) – Кайя Канепи (Эстония) – 6:0, 7:6 (6)

Симона Халеп (Румыния, 1) – Кристина Плишкова (Чехия) – 6:4, 6:4

Белинда Бенчич (Швейцария) – Елена Остапенко (Латвия, 6) – 4:6, 6:3, 1:6

Чжан Шуай (Китай, 32) – Софья Кенин (США, Q) – 6:2, 6:3

Мария Саккари (Греция) – Эшли Барти (Австралия, 16) – 6:4, 6:2

Кэролайн Доулхайд (США, WC) – Доминика Цибулкова (Словакия, 30) – 5:7, 6:3, 6:4

Аманда Анисимова (США, WC) – Анастасия Павлюченкова (Россия, 23) – 6:4, 6:1

Ирина Бегу (Румыния) – Каролина Плишкова (Чехия, 5) – 6:7 (4), 1:6

Гарбинье Мугуруса (Испания, 3) – Сачия Викери (США, Q) – 6:2, 5:7, 1:6

Мона Бартель (Германия) – Элина Свитолина (Украина, 4) – 4:5, 3:6

Анетт Контавейт (Эстония, 28) – Александра Саснович (Беларусь) – 2:6, 4:6

Мэдисон Кис (США, 15) – Даниэль Коллинз (США, WC) – 3:6, 6:7

Карла Суарес-Наварро (Испания, 27) – Се Шувэй (Китайский Тайбэй, Q) – 6:4, 2:6, 6:3

Софья Жук (Россия, WC) – Магдалена Рыбарикова (Словакия, 18) – 6:3, 2:6, 7:5

Катержина Синякова (Чехия) – Дарья Касаткина (Россия, 20) – 2:6, 2:5 *отказ Синякова

Наталья Вихлянцева (Россия) – Юлия Гёргес (Германия, 12) – 4:6, 1:6

Винус Уильямс (США, 8) – Сорана Кырстя (Румыния) – 6:3, 6:4

Анастасия Севастова (Латвия, 21) – Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) – 6:2, 2:6, 6:1

Янина Викмайер (Бельгия, Q) – Дарья Гаврилова (Австралия, 26) – 6:7 (3), 2:6

Серена Уильямс (США) – Кики Бертенс (Нидерланды, 29) – 7:6 (5), 7:5

Елена Веснина (Россия, 24) – Катрин Беллис (США) – 2:6, 6:1, 6:1

Каролин Гарсия (Франция, 7) – Дженнифер Брэйди (США) – 6:4, 6:4

Лара Арруабаррена (Испания, Q) – Каролина Возняцки (Дания, 2) – 4:6, 1:6

Екатерина Макарова (Россия) – Анжелика Кербер (Германия, 10) – 6:3, 4:6, 2:6

Слоан Стивенс (США, 13) – Виктория Азаренко (Беларусь, WC) – 6:1, 7:5

Первый круг