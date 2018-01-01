Костюк с победы стартовала на турнире в Чжухае

Это первое выступление юной украинки после матчей за сборную.

Юная украинская теннисистка Марта Костюк вышла во второй раунд 60-тысячника ITF Womens Circuit в китайском Чжухае.

В стартовом раунде турнира 15-летняя Ксотюк в двух сетах обыграла Урсулу Радванску из Польши 7:6(3), 6:2.

В первом сете соперницы реализовали по три брейк-пойнта, выяснив победительницу только на тай-брейке, где Костюк удалось сделать еще четыре мини-брейка.

Во втором сете Марте Костюк удалось повести со счетом 3:0, после чего украинка удержала добытое преимущество.

В следующем раунде украинка сыграет с китаянкой Сюнь Фанъин, которая на старте турнира разобралась с шестым номером посева Данкой Ковинич.

Марта Костюк (Украина) - Урсула Радваньска (Польша) - 7:6 (3), 6:2

В феврале Костюк стала рекордсменкой украинского тенниса, дебютировав за сборную Украины в Кубке Федерации.

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