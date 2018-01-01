Украина и Канада в Кубке Федерации сыграют на любимом покрытии Свитолиной

Украина получила дополнительный фактор для победы над Канадой.

Поединок Кубка Федерации между Канадой и Украиной пройдет в Монреале.

Запланированный на 21-22 апреля поединок пройдет на хардовом покрытии в Монреале на Uniprix Stadium, сообщает btu.org.ua.

В своем предыдущем поединке сборная Украины в феврале без своих лидеров на выезде уступила сборной Австралии. А вот с Канадой ожидается приезд всех сильнейших.

Добавим, что хард – любимое покрытие нашего лидера Элины Свитолиной, которая в прошлом сезоне стала лучшей теннисисткой по проценту побед на харде.

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