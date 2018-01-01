Свитолина на Tie Break Tens: видео обзор всех матчей турнира
Вашему вниманию видео обзор всех матчей Элины Свитолиной на выставочном турнире Tie Break Tens в Нью-Йорке.
Украинская теннисистка Элина Свитолина стала победительницей американского выставочного турнира в Нью-Йорке “Tie Break Tens“.
Вашему вниманию видео обзор всех поединков нашей спортсменки:
Свитолина – В. Уильямс 10:3
Свитолина – Вандервей 10:0
Свитолина – Шуай 10:3
Напомним, все матчи проводились в виде тай-брейка до 10 очков.
Ранее Элина Свитолина поделилась впечатлениями от победы на соревнованиях.
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