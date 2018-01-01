Свитолина на Tie Break Tens: видео обзор всех матчей турнира

Вашему вниманию видео обзор всех матчей Элины Свитолиной на выставочном турнире Tie Break Tens в Нью-Йорке.

Элина Свитолина Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина стала победительницей американского выставочного турнира в Нью-Йорке “Tie Break Tens“. Вашему вниманию видео обзор всех поединков нашей спортсменки: Свитолина – В. Уильямс 10:3 Свитолина – Вандервей 10:0 Свитолина – Шуай 10:3 Напомним, все матчи проводились в виде тай-брейка до 10 очков. Ранее Элина Свитолина поделилась впечатлениями от победы на соревнованиях. Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Isport.ua