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Свитолина на Tie Break Tens: видео обзор всех матчей турнира

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Вашему вниманию видео обзор всех матчей Элины Свитолиной на выставочном турнире Tie Break Tens в Нью-Йорке.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина стала победительницей американского выставочного турнира в Нью-Йорке “Tie Break Tens“.

Вашему вниманию видео обзор всех поединков нашей спортсменки:

Свитолина – В. Уильямс 10:3

Свитолина – Вандервей 10:0

Свитолина – Шуай 10:3

Напомним, все матчи проводились в виде тай-брейка до 10 очков.

Ранее Элина Свитолина поделилась впечатлениями от победы на соревнованиях.

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Теги: Элина Свитолина, теннис, Tie Break Tens, видео, обзор матча
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