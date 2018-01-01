Тренер Серены Уильямс раскрыл цели теннисистки на нынешний сезон

Серена Уильямс вернется на корт после рождения дочки.

Тренер Серены Уильямс Патрик Муратоглу рассказал о целях американской теннисистки на нынешний сезон:

"В этом году Серена нацелится на "Большие шлемы". Она знает, что на возвращение может уйти время, но у нее очень высокие ожидания – как всегда. В сезоне осталось еще три "Больших шлема". Это будут три главные цели на 2018 год.

Думаю, к Ролан Гаррос она уже полностью наберет форму. Ей помогут подготовительные турниры. И она каждый день прибавляет в плане физической подготовки", – приводит слова французского специалиста официальный сайт WTA.

Напомним, что Уильямс выиграла Australian Open-2017 после чего пропустила остаток сезона из-за рождения дочки.

На турнире в Индиан-Уэллсе Уильямс планирует вернутся на корт.

Ранее американка показала свою шестимесячную дочь. Также Уильямс объявила список турниров на 2018 год.

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