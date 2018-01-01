Свитолина претендует на звание теннисистки месяца

Украинская теннисистка второй месяц подряд попала в чисто номинанток.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вошла в список претенденток на награду теннисистки месяца по версии WTA.

Свитолина в феврале защитила титул в Дубае, выиграв второй титул в сезоне, и закрепилась в топ-5 мирового рейтинга.

Помимо Свитолиной на награду претендуют победительница турниров в Санкт-Петербурге и Дохе Петра Квитова, а также Гарбинье Мугуруса, в активе которой финал в Дохе и полуфинал в Дубае.

Выбирайте также лучшего спортсмена Украины в феврале.

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