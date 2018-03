Свитолина претендует на звание теннисистки месяца

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вошла в список претенденток на награду теннисистки месяца по версии WTA.

Свитолина в феврале защитила титул в Дубае, выиграв второй титул в сезоне, и закрепилась в топ-5 мирового рейтинга.

Помимо Свитолиной на награду претендуют победительница турниров в Санкт-Петербурге и Дохе Петра Квитова, а также Гарбинье Мугуруса, в активе которой финал в Дохе и полуфинал в Дубае.

.@ElinaSvitolina, @Petra_Kvitova or @GarbiMuguruza? 🤔



