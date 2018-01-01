Свитолина претендует на звание теннисистки месяца
Украинская теннисистка второй месяц подряд попала в чисто номинанток.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина вошла в список претенденток на награду теннисистки месяца по версии WTA.
Свитолина в феврале защитила титул в Дубае, выиграв второй титул в сезоне, и закрепилась в топ-5 мирового рейтинга.
Помимо Свитолиной на награду претендуют победительница турниров в Санкт-Петербурге и Дохе Петра Квитова, а также Гарбинье Мугуруса, в активе которой финал в Дохе и полуфинал в Дубае.
.@ElinaSvitolina, @Petra_Kvitova or @GarbiMuguruza? 🤔— WTA (@WTA) 5 марта 2018 г.
Vote for your WTA Player of the Month for February--> https://t.co/CxUPtIZ36F pic.twitter.com/Buv7o8O8Za
Выбирайте также лучшего спортсмена Украины в феврале.
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