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Свитолина претендует на звание теннисистки месяца

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Украинская теннисистка второй месяц подряд попала в чисто номинанток.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
twitter.com/ElinaSvitolina

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вошла в список претенденток на награду теннисистки месяца по версии WTA.

Свитолина в феврале защитила титул в Дубае, выиграв второй титул в сезоне, и закрепилась в топ-5 мирового рейтинга.

Помимо Свитолиной на награду претендуют победительница турниров в Санкт-Петербурге и Дохе Петра Квитова, а также Гарбинье Мугуруса, в активе которой финал в Дохе и полуфинал в Дубае.

Выбирайте также лучшего спортсмена Украины в феврале.

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Теги: Элина Свитолина, теннис
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