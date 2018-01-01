Бондаренко пробилась в финал соревнований в Индиан-Уэллсе
Катерина Бондаренко обыграла автсралийку Айлу Томлянович.
Украинская теннисистка Катерина Бондаренко вышла в финал турнира WTA challenger в Индиан-Уэллсе.
В полуфинальном матче Бондаренко оказалась сильнее своей соперницы из Австралии Айлы Томлянович. Их поединок длился немного более 1,5 часа и завершился со счетом 7:5, 6:3. Бондаренко сделала 5 сэйвов и совершила две двойные ошибки, при этом отыграв 8 брейкпоинтов из 9.
В финале украинка встретится с победительницей пары Сара Эррани (Италия) - Саманда Анисимова (США).
Oracle Challenger Series, полуфинал
Катерина Бондаренко (Украина, 4) - Айла Томлянович (Австралия) 7-5, 6-3
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