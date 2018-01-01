Надаль плакал два часа из-за травмы – организатор турнира в Акапулько
Рафаэль Надаль не смог сдержать слез, узнав, что не сыграет на турнире в Акапулько.
Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль два часа плакал, узнав об очередных проблемах со здоровьем. Об этом AS рассказал организатор турнира в Акапулько Алехандро Бурильо.
Испанец не смог сдержать своих эмоций, осознав, что ему придется сняться с турнира.
"Надаль очень разочарован из-за появления новых проблем со здоровьем. Я разговаривал с ним, он два часа плакал в своем отельном номере", – сказал Бурильо.
Напомним, Рафаэль Надаль вынужден был сняться с турнира в Акапулько из-за боли в правом бедре.
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