Надаль плакал два часа из-за травмы – организатор турнира в Акапулько

Рафаэль Надаль не смог сдержать слез, узнав, что не сыграет на турнире в Акапулько.

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль два часа плакал, узнав об очередных проблемах со здоровьем. Об этом AS рассказал организатор турнира в Акапулько Алехандро Бурильо.

Испанец не смог сдержать своих эмоций, осознав, что ему придется сняться с турнира.

"Надаль очень разочарован из-за появления новых проблем со здоровьем. Я разговаривал с ним, он два часа плакал в своем отельном номере", – сказал Бурильо.

Напомним, Рафаэль Надаль вынужден был сняться с турнира в Акапулько из-за боли в правом бедре.

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