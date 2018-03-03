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Костюк: Считаю неуместным выступать на турнирах в России, пока на Востоке война

Комментариев: 14
Марта Костюк рассказала о патриотизме, отношении иностранцев к событиям в Украине и участии в российских турнирах.
Марта Костюк
Марта Костюк
Getty Images

Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась своими патриотическими взглядами и рассказала, что чувствует, когда играет украинский гимн. Юная теннисистка также призналась, что отказалась от участия в турнирах, проводимых в России, считая это неуместным.

"Для меня много значит патриотизм. Я считаю честью представлять свою страну на соревнованиях. Люблю, когда звучит наш гимн, всегда слезы наворачиваются на глазах. Я очень люблю Украину. Пытаюсь везде разговаривать на украинском языке. В свое время я была на Майдане, даже ночевала, там было очень классно. Это была чисто моя инициатива. Когда мама меня забирала, я плакала, не хотела уходить оттуда.

Часто за рубежом люди интересуются событиями в Украине. Большинство из них уверены, что все проблемы на Востоке и Юге Украины из-за Кремля. Сочувствуют и поддерживают. Мне очень больно смотреть на людей, которые там страдают. Я восхищаюсь героизмом наших солдат, волонтеров, людей, которые отдают свою жизнь за нашу Родину. Это придает мне сил и уверенности на теннисном корте. Мне есть на кого равняться, брать пример и защищать Украину на теннисном фронте.

Мне предлагали участвовать в турнирах в России, но я отказалась. И пока на Востоке будут боевые действия я считаю неуместным участвовать в соревнованиях, проводимых в России", – рассказала Марта Костюк в интервью Главком.

Ранее Марта Костюк призналась, что ей предлагали сменить гражданство.

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Теги: Марта Костюк, теннис, турнир
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Комментариев (14)
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Soncelid    03.03.2018, 23:22
Оценка:  -2
Soncelid
Ого !! Яка молодчинка ! Завдяки таким людям в України є надія на майбутнє.
В порівнянні з нею Усік і Ломаченко виглядають мавпочками, які не можуть вирішити, вони розумні чи красиві..
гость  (аноним)  03.03.2018, 22:24
Оценка:  +1
гость
Гость 21-09.Вот потому Польша и ненавидела вас, галицаев, поскольку у вас кроме злобы за душой ничего нет. Зато ваша тупость безгранична, о чем свидетельствует твой коммент!
гость  (аноним)  03.03.2018, 22:16
Оценка:  0
гость
А почему на фото она в кепке , а не в кастрюльке? Нука быстренько сменила головной убор, кастрюлеголовая!
гость  (аноним)  03.03.2018, 21:32
Оценка:  +2
гость
Кастрюлька майданутая,скакало на майдане
гость  (аноним)  03.03.2018, 21:27
Оценка:  -1
гость
. коровушка нужна
гость  (аноним)  03.03.2018, 21:09
Оценка:  -1
гость
Какие турниры? Какие выступления?
Кацапское быдло не может понять, что всем отношениям - КОНЕЦ!
На 350-летнее "братство" - НАСРАТЬ! На кацапстан - НАСРАТЬ!
Пройдет время и Украина вообще забудет про существование кацапских ублюдков!
гость  (аноним)  03.03.2018, 21:03
Оценка:  -1
гость
Намедни, Гоблин начал скулить чтобы мы - УКРО-ХОХЛО-БЕНДЕРО-ФАШИСТЫ в этом году ехали в засранный кацапскими выб..лядками Крым! Типа, кацапское быдло не едет и крымская экономика страдает! А как же мы, украинцы, поедем, если в Крыму нет днепровской воды, которую перекрыли кацапы??!
гость  (аноним)  03.03.2018, 20:46
Оценка:  0
гость
человек
гость  (аноним)  03.03.2018, 20:21
Оценка:  0
гость
Давно говорил, что у людей, у которых фамилии оканчиваются на ак-як -ук -юк в голове не хватает клепки. Это из=за них мы имеем падение экономики, войну на Донбассе, заморочки с газом и т.д. Русские братья! Вы же знаете пословицу: в семье не без урода! Уж извините за таких...
гость  (аноним)  03.03.2018, 20:00
Оценка:  +1
гость
Боже, девочка, какая же ты молодец. Твои слова да всем в уши! Умничка!!!
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