Костюк: Считаю неуместным выступать на турнирах в России, пока на Востоке война
Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась своими патриотическими взглядами и рассказала, что чувствует, когда играет украинский гимн. Юная теннисистка также призналась, что отказалась от участия в турнирах, проводимых в России, считая это неуместным.
"Для меня много значит патриотизм. Я считаю честью представлять свою страну на соревнованиях. Люблю, когда звучит наш гимн, всегда слезы наворачиваются на глазах. Я очень люблю Украину. Пытаюсь везде разговаривать на украинском языке. В свое время я была на Майдане, даже ночевала, там было очень классно. Это была чисто моя инициатива. Когда мама меня забирала, я плакала, не хотела уходить оттуда.
Часто за рубежом люди интересуются событиями в Украине. Большинство из них уверены, что все проблемы на Востоке и Юге Украины из-за Кремля. Сочувствуют и поддерживают. Мне очень больно смотреть на людей, которые там страдают. Я восхищаюсь героизмом наших солдат, волонтеров, людей, которые отдают свою жизнь за нашу Родину. Это придает мне сил и уверенности на теннисном корте. Мне есть на кого равняться, брать пример и защищать Украину на теннисном фронте.
Мне предлагали участвовать в турнирах в России, но я отказалась. И пока на Востоке будут боевые действия я считаю неуместным участвовать в соревнованиях, проводимых в России", – рассказала Марта Костюк в интервью Главком.
Ранее Марта Костюк призналась, что ей предлагали сменить гражданство.
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