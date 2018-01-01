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Бондаренко вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе

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Украинская теннисистка продолжила успешное выступление на турнире.
Катерина Бондаренко
Катерина Бондаренко
wtatennis.com

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко вышла в полуфинал соревнований в Индиан-Уэллсе категории WTA 125k Series с призовым фондом $150,000.

Бондаренко, сеянная четвертой, за 1 час и 3 минуты в двух партиях разгромила Янину Викмайер из Бельгии.

Оба сета Бондаренко начинала с раннего брейка, но в каждом сете Катерина проиграла по одному гейму на своей подаче. Правда, украинка сумела выполнить в общей сложности пять брейков.

Следующей соперницей Катерины Бондаренко в Индиан-Уэллсе станет победительница матча между Викторией Голубич (Швейцария) и Айлой Томлянович (Хорватия).

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Теги: Катерина Бондаренко, теннис
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