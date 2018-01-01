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Винус Уильямс: Жду встречи с тобой, Свитолина

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Винус Уильямс сыграет с Элиной Свитолиной в матче первого круга выставочного турнира в Нью-Йорке.
Винус Уильямс
Винус Уильямс
Getty Images

Американская теннисистка Винус Уильямс заявила, что ей нетерпется встретится с Элиной Свитолиной в первом раунде выставочного турнира в Нью-Йорке:

"Не могу дождаться старта турнира в Нью-Йорке в понедельник. Жду встречи с Элиной Свитолиной в первом раунде. Придите и покажите мне свою поддержку. Это будет увлекательная ночь", – написала 37-летняя теннисистка в своем Twitter.

Ответ Свитолиной не заставил себя ждать. Элина также заявила, что ждет начало турнира Tie Break Tens:

"Стали известны результаты жеребьевки турнира Tie Break Tens. Увидимся в первом раунде, Винус Уильямс. Рада сыграть в Нью-Йорке", – написала украинка.

Отметим, что матч Свитолиной и Уильямс пройдет пятого марта в Нью-Йорке.

Напомним, что ранее Свитолина защитила титул чемпионки турнира в Дубае.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, Винус Уильямс
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