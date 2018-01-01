Винус Уильямс: Жду встречи с тобой, Свитолина
Американская теннисистка Винус Уильямс заявила, что ей нетерпется встретится с Элиной Свитолиной в первом раунде выставочного турнира в Нью-Йорке:
"Не могу дождаться старта турнира в Нью-Йорке в понедельник. Жду встречи с Элиной Свитолиной в первом раунде. Придите и покажите мне свою поддержку. Это будет увлекательная ночь", – написала 37-летняя теннисистка в своем Twitter.
Can't wait to play @tiebreaktens in New York on Monday. Looking forward to meeting @elinasvitolina in the first round. Come & show your support! Should be an exciting night of #tennis https://t.co/uNzLcl8V09 #TBTens pic.twitter.com/97cb4m7gUe— Venus Williams (@Venuseswilliams) 1 марта 2018 г.
Ответ Свитолиной не заставил себя ждать. Элина также заявила, что ждет начало турнира Tie Break Tens:
"Стали известны результаты жеребьевки турнира Tie Break Tens. Увидимся в первом раунде, Винус Уильямс. Рада сыграть в Нью-Йорке", – написала украинка.
And the draw is out for @tiebreaktens! See you in round one @venuseswilliams Pumped to be playing in #NewYork! https://t.co/KnawsvWWy9 pic.twitter.com/qM1kkxymu0— Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) 2 марта 2018 г.
Отметим, что матч Свитолиной и Уильямс пройдет пятого марта в Нью-Йорке.
Напомним, что ранее Свитолина защитила титул чемпионки турнира в Дубае.
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