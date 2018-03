Винус Уильямс: Жду встречи с тобой, Свитолина

Американская теннисистка Винус Уильямс заявила, что ей нетерпется встретится с Элиной Свитолиной в первом раунде выставочного турнира в Нью-Йорке:

"Не могу дождаться старта турнира в Нью-Йорке в понедельник. Жду встречи с Элиной Свитолиной в первом раунде. Придите и покажите мне свою поддержку. Это будет увлекательная ночь", – написала 37-летняя теннисистка в своем Twitter.

Can't wait to play @tiebreaktens in New York on Monday. Looking forward to meeting @elinasvitolina in the first round. Come & show your support! Should be an exciting night of #tennis https://t.co/uNzLcl8V09 #TBTens pic.twitter.com/97cb4m7gUe