Серена Уильямс показала свою шестимесячную дочь

В первый день весны дочери американке исполняется полгода.

Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс показала свою шестимесячную дочку Алексис Олимпию.

Уильямс на своей странице в Instagram опубликовала несколько фото дочери, подписав, что сегодня ей исполняется шесть месяцев.

Ранее сообщалось, что Серена Уильямс признана спортсменкой года по версии академии Laureus.

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