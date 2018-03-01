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Серена Уильямс показала свою шестимесячную дочь

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В первый день весны дочери американке исполняется полгода.
Серена Уильямс с дочкой
Серена Уильямс с дочкой
Instagram.com

Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс показала свою шестимесячную дочку Алексис Олимпию.

Уильямс на своей странице в Instagram опубликовала несколько фото дочери, подписав, что сегодня ей исполняется шесть месяцев.

 

My baby is 6 months today. So yummy.

Публикация от Serena Williams (@serenawilliams)

Ранее сообщалось, что Серена Уильямс признана спортсменкой года по версии академии Laureus.

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Теги: Серена Уильямc, теннис, вне игры
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Комментариев (1)
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its_ok    01.03.2018, 22:30
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its_ok
мама копия))
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