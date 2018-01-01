Стаховский проиграл в стартовом раунде турнира в Индиан-Уэллсе

Украинский теннисист зачехлил ракетку в одиночном разряде после стартового круга турнира.

Украинский теннисист Сергей Стаховский не смог преодолеть стартовый барьер на крупном челленджере с призовым фондом 150 000$+H Oracle Challenger Series Indian Wells в Индиан-Уэллс, Калифорния, США.

В стартовом матче киевлянин за 1 час 43 минуты уступил словацкому теннисисту Мартину Клижану: 3-6 6-2 3-6.

Для Стаховского и Клижана это был третий очный поединок, словак выиграл две предыдущие встречи. В решающей партии украинец повел с брейком 2-0, но затем инициатива была на стороне его соперника, который до конца матча проиграл только один гейм.



В Индиан-Уэллсе Сергей также заявлен в парном разряде вместе с россиянином Михаилом Южным. В первом круге Стаховский и Южный встретятся со вторыми сеяными, парой Трэт Хьюи (Филиппины) / Скотт Липски (США).

Ранее сообщалось, что Цуренко прошла во второй круг турнира в Акапулько, Козлова и Ястремская – выбыли.

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