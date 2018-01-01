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Экс-первую ракетку мира могут посадить в тюрьму

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Аранча Санчес-Викарио может загреметь за решетку из-за мошенничества.
Аранча Санчес-Викарио
Аранча Санчес-Викарио
Getty Images

Экс-первая теннисистка мира Аранча Санчес-Викарио имеет проблемы с банком Люксембурга. Как сообщает испанский ресурс Marca, роботники банка направили иск в суд Барселоны, потребовав Аранчи Санчес-Викарио и ее мужа Хосепа Сантаканы возмещения долга в размере 7,5 миллион евро.

Отмечается, что супруги обвиняется в мошенничестве и скрытии активов. Также в 2010 году Санчес-Викарио уже обвиняли в мошенничестве, но тогда испанка избежала судебного расследования.

Добавим, что Санчес-Викарио – 10-кратная победительница турниров серии Большого шлема. В своем активе испанка имеет четыре победы на мэйджорах в одиночном разряде и еще шесть в парных.

Ранее сообщалось, что Кубок Дэвиса будет проходить в новом формате.

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Теги: теннис, Аранча Санчес-Викарио
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