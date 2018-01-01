Акапулько (ATP): Сок и Куэрри покинули соревнования
Abierto Mexicano Telcel – профессиональный теннисный турнир, проводимый в феврале в Акапулько (Мексика) на хардовых кортах местного Fairmont Acapulco Princess. С 2009 года мужской турнир относится к серии ATP 500 (один из тринадцати) с турнирной сеткой, рассчитанной на 32 участника в одиночном разряде.
Даты: 26 февраля – 3 марта
Покрытие: хард
Призовой фонд: 1 642 795 долларов
Действующий чемпион: Сэм Куэрри (США)
Лидеры посева: Рафаэль Надаль (1), Александр Зверев (2), Доминик Тим (3), Джек Сок (4), Кевин Андерсон (5), Хуан Мартин Дель Потро (6), Сэм Куэрри (7), Джон Изнер (8)
Украицы на турнире: нет
Расписание и результаты матчей:
Первый круг
Николоз Басилашвили (Грузия) – Джаред Доналдсон (США) – 2:6, 2:3 – отказ Басилашвили
Джон Иснер (США, 8) – Райан Харрисон (США) – 3:6, 6:7 (5)
Андрей Рублев (Россия) – Давид Феррер (Испания) – 4:6, 3:6
Раду Албот (Молдавия, LD) – Кевин Андерсон (ЮАР, 5) – 4:6, 3:6
Адриан Маннарино (Франция) – Ричардас Беранкис (Литва, Q) – 7:5, 6:1
Мэттью Эбден (Австралия) – Сэм Куэрри (США, 7) – 6:3, 1:6, 7:6(5)
Кей Нисикори (Япония) – Денис Шаповалов (Канада) – 7:6(3), 3:6, 1:6
Чхун Хен (Южная Корея) – Дональд Янг (США) – 7:6(5), 6:1
Джек Сок (США, 4/WC) – Эрнесто Эскобедо (США, Q) – 5:7, 6:7(3)
Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 6) – Миша Зверев (Германия) – 6:1, 6:2
Александр Бублик (Казахстан, Q) – Танаси Коккинакис (Австралия, WC) – 4:6, 3:6
Диего Шварцман (Аргентина) – Фернандо Вердаско (Испания) – 6:2, 6:4
Даниэл Таро (Япония, LL) – Фелисьяно Лопес (Испания) – 6:4, 3:6, 4:6
Петер Гоёвчик (Германия) – Лукас Гомес (Мексика, WC) – 6:3, 6:2
Кэмерон Норри (Великобритания, Q) – Доминик Тим (Австрия, 3) – 3:6, 7:5, 5:7
Маккеннзи Макдональд (США, LL) – Александр Зверев (Германия, 2) – 3:6, 5:7
Полная версия правил