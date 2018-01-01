Акапулько (ATP): Рублев начнет турнир с Феррером, Надаль – с Лопесом

Вашему вниманию расписание и результаты матчей Открытого чемпионата Мексики по теннису.

Abierto Mexicano Telcel – профессиональный теннисный турнир, проводимый в феврале в Акапулько (Мексика) на хардовых кортах местного Fairmont Acapulco Princess. С 2009 года мужской турнир относится к серии ATP 500 (один из тринадцати) с турнирной сеткой, рассчитанной на 32 участника в одиночном разряде.

Даты: 26 февраля – 3 марта

Покрытие: хард

Призовой фонд: 1 642 795 долларов

Действующий чемпион: Сэм Куэрри (США)

Лидеры посева: Рафаэль Надаль (1), Александр Зверев (2), Доминик Тим (3), Джек Сок (4), Кевин Андерсон (5), Хуан Мартин Дель Потро (6), Сэм Куэрри (7), Джон Изнер (8)

Украицы на турнире: нет

Расписание и результаты матчей:

Первый круг

27.02 (01:00) Николоз Басилашвили (Грузия) – Джаред Доналдсон (США) –

27.02 (03:00) Джон Иснер (США, 8) – Райан Харрисон (США) –

27.02 (05:00) Андрей Рублев (Россия) – Давид Феррер (Испания) –

27.02 (06:30) Раду Албот (Молдавия, LD) – Кевин Андерсон (ЮАР, 5) –

28.02 (01:00) Стив Джонсон (США) – Александр Зверев (Германия, 2) –

28.02 (01:00) Кей Нисикори (Япония) – Денис Шаповалов (Канада) –

28.02 (01:00) Чхун Хён (Южная Корея) – Дональд Янг (США) –

28.02 (01:00) Рафаэль Надаль (Испания, 1) – Фелисьяно Лопес (Испания) –

28.02 (01:00) Петер Гоевчик (Германия) – Лукас Гомес (Мексика, WC) –

28.02 (01:00) Джек Сок (США, 4/WC) – Эрнесто Эскобедо (США, Q) –

28.02 (01:00) Кэмерон Норри (Великобритания, Q) – Доминик Тим (Австрия, 3) –

28.02 (01:00) Адриан Маннарино (Франция) – Ричардас Беранкис (Литва, Q) –

28.02 (01:00) Александр Бублик (Казахстан, Q) – Танаси Коккинакис (Австралия, WC) –

28.02 (01:00) Диего Шварцман (Аргентина) – Фернандо Вердаско (Испания) –

28.02 (01:00) Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 6) – Миша Зверев (Германия) –

28.02 (01:00) Мэттью Эбден (Австралия) – Сэм Куэрри (США, 7) –