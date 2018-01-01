Акапулько (ATP): Дель Потро обыграл Андерсона в финале

Вашему вниманию расписание и результаты матчей Открытого чемпионата Мексики по теннису.

Abierto Mexicano Telcel – профессиональный теннисный турнир, проводимый в феврале в Акапулько (Мексика) на хардовых кортах местного Fairmont Acapulco Princess. С 2009 года мужской турнир относится к серии ATP 500 (один из тринадцати) с турнирной сеткой, рассчитанной на 32 участника в одиночном разряде.

Даты: 26 февраля – 3 марта

Покрытие: хард

Призовой фонд: 1 642 795 долларов

Действующий чемпион: Сэм Куэрри (США)

Лидеры посева: Рафаэль Надаль (1), Александр Зверев (2), Доминик Тим (3), Джек Сок (4), Кевин Андерсон (5), Хуан Мартин Дель Потро (6), Сэм Куэрри (7), Джон Изнер (8)

Украицы на турнире: нет

Расписание и результаты матчей:

Финал

Кевин Андерсон (ЮАР, 5) – Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 6) – 4:6, 4:6

Полуфинал

Джаред Доналдсон (США) – Кевин Андерсон (ЮАР, 5) – 3:6, 6:4, 3:6

Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 6) – Александр Зверев (Германия, 2) – 6:4, 6:2

Четвертьфинал

Фелисьяно Лопес (Испания) – Джаред Доналдсон (США) – 3:6, 1:6

Райан Харрисон (США) – Александр Зверев (Германия, 2) – 4:6, 1:6

Чхун Хен (Южная Корея) – Кевин Андерсон (ЮАР, 5) – 5:7(5), 4:6

Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 6) – Доминик Тим (Австрия, 3) – 6:2, 7:5(7)

Второй круг

Джаред Доналдсон (США) – Мэттью Эбден (Австралия) – 6:3, 6:1

Эрнесто Эскобедо (США, Q) – Чхун Хен (Южная Корея) – 3:6, 1:6

Райан Харрисон (США) – Диего Шварцман (Аргентина) – 6:3, 5:7, 6:4

Денис Шаповалов (Канада) – Доминик Тим (Австрия, 3) – 2:6, 3:6

Фелисьяно Лопес (Испания) – Танаси Коккинакис (Австралия, WC) – 6:3, 6:4

Петер Гоевчик (Германия) – Александр Зверев (Германия, 2) – 6:7 (6), 3:6

Адриан Маннарино (Франция) – Кевин Андерсон (ЮАР, 5) – 3:6, 4:6

Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 6) – Давид Феррер (Испания) – 6:4, 4:6, 6:3

Первый круг

Николоз Басилашвили (Грузия) – Джаред Доналдсон (США) – 2:6, 2:3 – отказ Басилашвили

Джон Иснер (США, 8) – Райан Харрисон (США) – 3:6, 6:7 (5)

Андрей Рублев (Россия) – Давид Феррер (Испания) – 4:6, 3:6

Раду Албот (Молдавия, LD) – Кевин Андерсон (ЮАР, 5) – 4:6, 3:6

Адриан Маннарино (Франция) – Ричардас Беранкис (Литва, Q) – 7:5, 6:1

Мэттью Эбден (Австралия) – Сэм Куэрри (США, 7) – 6:3, 1:6, 7:6 (5)

Кей Нисикори (Япония) – Денис Шаповалов (Канада) – 7:6 (3), 3:6, 1:6

Чхун Хен (Южная Корея) – Дональд Янг (США) – 7:6 (5), 6:1

Джек Сок (США, 4/WC) – Эрнесто Эскобедо (США, Q) – 5:7, 6:7 (3)

Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 6) – Миша Зверев (Германия) – 6:1, 6:2

Александр Бублик (Казахстан, Q) – Танаси Коккинакис (Австралия, WC) – 4:6, 3:6

Диего Шварцман (Аргентина) – Фернандо Вердаско (Испания) – 6:2, 6:4

Даниэл Таро (Япония, LL) – Фелисьяно Лопес (Испания) – 6:4, 3:6, 4:6

Петер Гоевчик (Германия) – Лукас Гомес (Мексика, WC) – 6:3, 6:2

Кэмерон Норри (Великобритания, Q) – Доминик Тим (Австрия, 3) – 3:6, 7:5, 5:7

Маккеннзи Макдональд (США, LL) – Александр Зверев (Германия, 2) – 3:6, 5:7