Кубок Дэвиса будет проходить в новом формате

C нового сезона Кубок Дэвиса будет длится одну неделю.

Международная теннисная федерация (ITF) сообщила об изменениях формата проведения Кубка Дэвиса с 2019 года. Все поединки турнира будут проходить лишь одну неделю в ноябре. Ранее матчи Кубка Дэвиса длились четыре недели на протяжении года.

18 команд будут стартовать с группового этапа, а лучшие восемь выйдут в плей-офф, где и определят чемпиона. Матчи будут состоять из двух одиночных поединков и одной парной игры, а формат сменится с пятисетового на трехсетовый, сообщает официальный сайт турнира.

Отмечается, что спонсором соревнований станет инвестиционная группа Kosmos, которой руководит защитник каталонской Барселоны Жерар Пике. ITF заключила 25-летнюю сделку с компанией футболиста стоимостью в три миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что сборная Украина уступила шведам в пятиматчевой борьбе Кубка Дэвиса.

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