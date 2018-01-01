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Кубок Дэвиса будет проходить в новом формате

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C нового сезона Кубок Дэвиса будет длится одну неделю.
Мужская сборная Германии по теннису
Мужская сборная Германии по теннису
Getty Images

Международная теннисная федерация (ITF) сообщила об изменениях формата проведения Кубка Дэвиса с 2019 года. Все поединки турнира будут проходить лишь одну неделю в ноябре. Ранее матчи Кубка Дэвиса длились четыре недели на протяжении года. 

18 команд будут стартовать с группового этапа, а лучшие восемь выйдут в плей-офф, где и определят чемпиона. Матчи будут состоять из двух одиночных поединков и одной парной игры, а формат сменится с пятисетового на трехсетовый, сообщает официальный сайт турнира.

Отмечается, что спонсором соревнований станет инвестиционная группа Kosmos, которой руководит защитник каталонской Барселоны Жерар Пике. ITF заключила 25-летнюю сделку с компанией футболиста стоимостью в три миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что сборная Украина уступила шведам в пятиматчевой борьбе Кубка Дэвиса.

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Теги: теннис, Кубок Дэвиса, ITF
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