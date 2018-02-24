Свитолина - первая после Винус Уильямс смогла выиграть турнир в Дубае два года подряд

Элина Свитолина стала одной из трех тенниситок, кому титул турнира в Дубае покорился дважды подряд.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина обыграла россиянку Дарью Касаткину в финале турнира в Дубае и второй год подряд завладела этим титулом.

Последней, кто смог показать такой же результат была Винус Уильямс, выигравшая этот титул в 2009 и 2010, а перед ней - Жюстин Энен в 2003 и 2004.

Таким образом, украинка - одна из трех теннисисток, которая смогла выиграть турнир в Дубае два года подряд.

Ранее сообщалось, что Свитолина выразила эмоции после финала турнира в Дубае.

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