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Свитолина: Удивительно снова выиграть этот трофей

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Элина Свитолина прокомментировала свою победу в финале турнира в Дубае.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина второй год подряд выиграла турнир в Дубае.

Свитолина дала послематчевый комментарий, в котором выразила свои эмоции и поблагодарила болельщиков.

"Это удивительно выиграть этот трофей снова. Это была отличная неделя. Я хочу поздравить Дарью (Касаткина - ред.) , она провела прекрасную неделю, это было незабываемо. Ты запомнишь эту неделю на всю жизнь. И поздравляю твою команду, Вы провели отличную работы и желаю вам удачи в будущем.

Я благодарю всех спонсоров, болл-боев, физиотерапевтов и, конечно, болельщиков, вы сделали эту неделю особенной для каждого. Спасибо", - сказала Свитолина.

Напомним, в финальном поединке турнира в Дубае Свитолина обыграла россиянку Дарью Касаткину 6:4, 6:0.

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Теги: Элина Свитолина, турнир, теннис
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Комментариев (1)
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Lyosha    24.02.2018, 19:27
Оценка:  +2
Lyosha
Молодец Элина,так держать!)
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