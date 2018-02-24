Свитолина: Удивительно снова выиграть этот трофей

Элина Свитолина прокомментировала свою победу в финале турнира в Дубае.

Украинская теннисистка Элина Свитолина второй год подряд выиграла турнир в Дубае.

Свитолина дала послематчевый комментарий, в котором выразила свои эмоции и поблагодарила болельщиков.

"Это удивительно выиграть этот трофей снова. Это была отличная неделя. Я хочу поздравить Дарью (Касаткина - ред.) , она провела прекрасную неделю, это было незабываемо. Ты запомнишь эту неделю на всю жизнь. И поздравляю твою команду, Вы провели отличную работы и желаю вам удачи в будущем.

Я благодарю всех спонсоров, болл-боев, физиотерапевтов и, конечно, болельщиков, вы сделали эту неделю особенной для каждого. Спасибо", - сказала Свитолина.

Напомним, в финальном поединке турнира в Дубае Свитолина обыграла россиянку Дарью Касаткину 6:4, 6:0.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!