Свитолина защитила титул чемпионки турнира в Дубае
Элина Свитолина второй год подряд триумфовала на турнире в Дубае.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина обыграла россиянку Дарью Касаткину в финале турнира в Дубае.
Завоеванный дважды титул станет вторым в этом году для украинки. В начале 2018 Свитолина выиграла турнир в Брисбене.
Благодаря заработанным очкам, теннисистка поднимется на четвертое место в чемпионской гонке и сохранит четвертую позицию в мировом рейтинге WTA.
Dubai Duty Free Tennis Championships, Дубай, ОАЭ
Premier
Финал
Элина Свитолина (Украина) – Дарья Касаткина (Россия) 6:4, 6:0
Ранее Свитолина рассказал, в каком виде спорта хотела бы выступить на зимней Олимпиаде.
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