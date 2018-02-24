Свитолина защитила титул чемпионки турнира в Дубае

Элина Свитолина второй год подряд триумфовала на турнире в Дубае.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина обыграла россиянку Дарью Касаткину в финале турнира в Дубае.

Завоеванный дважды титул станет вторым в этом году для украинки. В начале 2018 Свитолина выиграла турнир в Брисбене.

Благодаря заработанным очкам, теннисистка поднимется на четвертое место в чемпионской гонке и сохранит четвертую позицию в мировом рейтинге WTA.

Dubai Duty Free Tennis Championships, Дубай, ОАЭ

Premier

Финал

Элина Свитолина (Украина) – Дарья Касаткина (Россия) 6:4, 6:0

Ранее Свитолина рассказал, в каком виде спорта хотела бы выступить на зимней Олимпиаде.

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