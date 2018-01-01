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Свитолина – Касаткина: прогноз и ставки букмекеров на матч

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Элина Свитолина и Дарья Касаткина поспорят за победу на турнире в ОАЭ.
Прогноз на матч Свитолина – Касаткина от букмекеров
Прогноз на матч Свитолина – Касаткина от букмекеров
Getty Images

Четвертая ракетка мира Элина Свитолина встретится с российской теннисисткой Дарьей Касаткиной в финале соревнований в Дубае.

По мнению букмекеров, фавориткой в данном противостоянии является украинка.

Так, на победу Свитолиной компания bet365 принимает ставки с коэффициентом 1,3. Успех россиянки оценивается в 3,5.

Отметим, что встреча Элина Свитолина – Дарья Касаткина состоится в субботу, 24 февраля. Ориентировочное начало матча – в 17:00 по киевскому времени.

Напомним, что Свитолина в 1/2 финала обыграла немецкую теннисистку Анжелику Кербер. В свою очередь Касаткина в полуфинале соревнований обыграла испанку Гарбин Мугурусу.

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Теги: Элина Свитолина, прогнозы на спорт, букмекеры, Дубаи, WTA, теннис
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