Свитолина: Было несколько розыгрышей, которые меня порадовали

Элина Свитолина выступит в финале турнира в Дубае.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась эмоциями после выхода в финал турнира в Дубае, обыграв в полуфинале Анжелик Кербер:

"Счастлива, что матч завершился в двух сетах, потому что ранее у нас были тяжелые битвы. Физически это было очень трудно. Я была очень довольна тем, как сыграла в трудных эпизодах. Были один-два розыгрыша, которую решили судьбу первого сета, как и во втором сете также, когда я отыгралась после брейка. Было несколько розыгрышей, на которых я порадовалась тому, как сумела со всем справиться.

С Кербер я тренировалась в Дохе в первый день, как приехала. Я чувствовала, что она вернулась в игру. Она отлично пробивает по мячу. Я всегда встречалась с ней тогда, когда она показывала хороший теннис. В последний раз, когда мы играли, это было в Германии, где Анжелик была чрезвычайно мотивирована, чтобы принести очко своей команде. Для каждой из нас это было большое сражение.

Если говорить о предстоящем матче с Дарьей Касаткиной, то ее путь к финалу был тяжелым. Я просто попробую сфокусироваться на своей игре, как я и делала это раньше. Она показывает хороший теннис. Я постараюсь быть готовой и принять этот вызов. Для меня важно выйти и отдать 100%, это еще один финал, еще один шанс выиграть титул, еще один шанс научиться чему-то", – цитирует украинку официальный сайт WTA.

Свитолина в финале встретится с россиянкой Дарьей Касаткиной. Поединок Свитолина – Касаткина состоится в субботу, 24 февраля. Начало – в 17:00 по киевскому времени.

Ранее Свитолина рассказала, в каком виде спорта она бы выступила на зимней Олимпиаде.

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