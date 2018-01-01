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Цуренко отправится защищать титул в Акапулько

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Украинская теннисистка Леся Цуренко примет участия в турнире в Мексике.
Цуренко отправится защищать титул в Акапулько
Цуренко отправится защищать титул в Акапулько
Getty Images

Украинская теннисистка Леся Цуренко заявилась на турнир WTA в Акапулько, который пройдет с 26 февраля по 3 марта. Также на турнире в Мексике выступит и другая наша представительница – Катерина Козлова. 

Отметим, что Цуренко является действующей чемпионкой турнира в Акапулько. В прошлом году украинка в финале обыграла француженку Кристину Младенович. 

Ранее сообщалось, что Александр Долгополов из-за травмы снялся с турнира в Акапулько. 

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Теги: теннис, Леся Цуренко
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