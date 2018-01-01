Цуренко отправится защищать титул в Акапулько

Украинская теннисистка Леся Цуренко примет участия в турнире в Мексике.

Украинская теннисистка Леся Цуренко заявилась на турнир WTA в Акапулько, который пройдет с 26 февраля по 3 марта. Также на турнире в Мексике выступит и другая наша представительница – Катерина Козлова.

Отметим, что Цуренко является действующей чемпионкой турнира в Акапулько. В прошлом году украинка в финале обыграла француженку Кристину Младенович.

Ранее сообщалось, что Александр Долгополов из-за травмы снялся с турнира в Акапулько.

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