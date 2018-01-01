Переключиться на мобильную версию

Долгополов снялся с четвертого турнира кряду

Комментариев: 0
Украинский теннисист не сыграет в Акапулько.
Александр Долгополов
Александр Долгополов
Getty Images

Первая ракетка Украины и 44 номер мирового рейтинга Александр Долгополов снялся со своего четвертого турнира кряду, сообщает Тennisworldusa.

29-летний украинец сообщил организаторам турнира АТР в Акапулько, что впервые с 2014 года не сможет принять участие в соревнованиях. В прошлом сезоне Долгополов уступил здесь Марину Чиличув первом раунде.

Отметим, что ранее украинец не смог выступить в Кито, Буэнос-Айресе и Рио-де-Жанейро. В последний раз Долгополов играл 19 января, когда уступил Диего Шварцману в третьем раунде Australian Open.

На данный момент стоит вопрос, сумеет ли Долгополов восстановиться к старту турниров серии Masters 1000 в Индиан-Уэллсе и Майами.

Напомним, Долгополов попал в основную сетку турнира в Майами.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Александр Долгополов, травма, снятие, Акапулько, ATP, теннис
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь