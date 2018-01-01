Долгополов снялся с четвертого турнира кряду

Украинский теннисист не сыграет в Акапулько.

Первая ракетка Украины и 44 номер мирового рейтинга Александр Долгополов снялся со своего четвертого турнира кряду, сообщает Тennisworldusa.

29-летний украинец сообщил организаторам турнира АТР в Акапулько, что впервые с 2014 года не сможет принять участие в соревнованиях. В прошлом сезоне Долгополов уступил здесь Марину Чиличув первом раунде.

Отметим, что ранее украинец не смог выступить в Кито, Буэнос-Айресе и Рио-де-Жанейро. В последний раз Долгополов играл 19 января, когда уступил Диего Шварцману в третьем раунде Australian Open.

На данный момент стоит вопрос, сумеет ли Долгополов восстановиться к старту турниров серии Masters 1000 в Индиан-Уэллсе и Майами.

Напомним, Долгополов попал в основную сетку турнира в Майами.

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