Свитолина – Кербер: прогноз и ставки букмекеров на матч

Элина Свитолина и Анжелика Кербер поспорят за место в финале турнира в ОАЭ.

Прогноз на матч Свитолина – Кербер от букмекеров Getty Images

Четвертая ракетка мира Элина Свитолина встретится с немецкой теннисисткой Анжеликой Кербер в полуфинале соревнований в Дубае.

По мнению букмекеров, фавориткой в данном противостоянии является Кербер.

Так, на победу немецкой теннисистки компания bet365 принимает ставки с коэффициентом 1,61. Успех первой ракетки Украины оценивается в 2,3.

Отметим, что встреча Элина Свитолина – Анжелика Кербер состоится в пятницу, 23 февраля. Ориентировочное начало матча – в 17:00 по киевскому времени.

Напомним, что Свитолина в 1/4 финала обыграла японку Наоми Осаку. В свою очередь Кербер в четвертьфинале соревнований обыграла чешку Каролину Плишкову.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!